深圳Costco超市明年1月12日開業！會員卡全球通用　會費平過山姆

【北上消費 / 深圳美食 / 深圳好去處 / 北上吃喝玩樂】繼港人買爆深圳山姆超市後，另一大型連鎖會員制超市Costco（開市客）也加入「搶客」之戰，華南地區首間分店將於2024年1月12日正式落地深圳龍華，開業前加入註冊會員即享299元（人民幣，下同）減100元優惠，平過山姆260元年卡。一文睇清港人如何在Costco「買買買」？



成立於美國西雅圖的Costco，是全球第三大零售型、會員制倉儲式連鎖超市，以售賣低價精簡商品為主，採用線上線下會員卡方式交易。深圳Costco選址龍華區新區大道與人民路交叉口西北側，是集國際酒店、精品餐飲、國際品質生活與服務配套於一體的國際生活休閒商業區，該項目由星河控股集團及Costco共同打造。

成立於美國西雅圖的Costco，是全球第三大零售型、會員制倉儲式連鎖超市，以售賣低價精簡商品為主。（網圖）

自2019年起，Costco開始深耕內地市場，並先後在上海開設2間門市，蘇州、寧波各1間，杭州的內地第5間門市於2023年8月26日開業。第二間Costco在江蘇蘇州開業，開店首日銷售額達到1000萬元人民幣，創下中國賣場開店首日銷售記錄，日均來客數19980人。在之前其會員卡開辦首日，會員辦理就超萬人，破了其首日辦卡人數的全球紀錄。

會員卡優勢：會籍全球制 日、英、加等860多間分店均可用

據悉，Costco會員卡採用會籍全球制，可以全球通用，在日本、英國、加拿大等地860多間分店均可以使用。在開業前預先登記成為會員，入會費299元即減100元，以199元即可入會，會費較山姆的260元 / 年更為平宜。

此外，一年後會員卡到期經Costco Wechat小程序或App選用「自動續費」功能，翌年續會會費還可以再減60元。會員除可入超市掃平貨外，還可享免費的專業聽力測試、驗眼服務、免費輪胎保養及打氮氣等服務。

港人如何註冊辦理深圳Costco超市會員？

目前加入Costco會員可以通過「Costco開市客」微信小程式或Costco App，需有一個有效內地電話號碼收取驗證碼。完成驗證後在「註冊賣場」選深圳，即可減100元。此外，也可以攜帶相關證件前往現場辦理。

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港人如何去深圳Costco超市？

深圳Costco超市位於深圳市龍華區民達路68號，鄰近深圳北站，叫車約10分鐘，亦可搭地鐵4或6號線至紅山站從B出口出站步行即到。

另據「深圳口岸發布」消息，為方便港人北上購物，深圳巴士集團在龍華區開設兩條由福田口岸始發的「龍華文旅專線」免費接駁巴士，可直達山姆超市、Costco超市。

福田免費巴士｜接駁港人往返深圳最大商場 直達山姆超市、Costco