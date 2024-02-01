春節｜深圳交通一文睇：地鐵4號線、巴士延長服務　高速免費通行

1月26日，內地2024年春運開始，直至3月5日為止共40天，春節假期則為2月9日（除夕）至2月17日（正月初八）。據人民網深圳報道，預計今年將發送旅客1300萬人次，有數百萬人離開深圳，成為「最火」春運。深圳市交通運輸局、交警等部門日前亦發布今年春運交通出行指南。



內地春運期間，深圳北站人頭湧湧 。（廖雁雄攝）

城市有軌交通▼

深圳4號線（經福田口岸）將延長運營時間：

2月4日至2月7日（臘月廿五至廿八）、2月15日至2月26日（正月初六至十七）合計16天延長服務1.5-1.7小時，其中牛湖往福田口岸末班車時間延長至0點30分，福田口岸往牛湖末班車時間延至0點41分。途徑深圳北站的雙方向的末班車不早於隔日凌晨1時。

2024年2月9日~2月18日（除夕至年初九）提早至清晨6點20投入服務；2024年1月28日~2月6日（年十八至年廿七）於6點25分，加開1班從茜坑站往福田口岸方向的班次。



深圳地鐵方面表示，正在制定春運期間更多地鐵路線延長服務的安排。

有軌電車方面，2月4日～2月7日、2月15日～2月19日延長運營1小時，新瀾至觀城、清湖至河西半程末班車相應延長，其餘時間維持不變。

地鐵10號線與4號線入口不在一處，需要到口岸大樓外的巴士站附近尋找C出入口。

公交巴士線路▼

口岸等部份重點巴士路線將有延長情況：

2月4日—2月8日、2月15日—2月19日：



M205（往鹽田方向）、392（往石岩方向）、M291（往燕羅方向）、M365（往深圳北站西廣場緊急停車場下行方向）、M352（往大浪方向）線等5條公車線路末班時間延長至隔日0時30分。

M258線公車路線往九龍山方向收班時間延長至22時30分，往鳳梨嶺路公車首末站方向收班時間延長至23時40分。

M413（往沙井方向）、M239（往坪地方向）、M152（往龍華方向）、366（往坑梓方向）、818（往大鵬方向）、M295（往坑梓方向）線等6條公車線路收班時間延長至24時（0時）。



（蘇煒然攝）

2月9日—2月11日，17、 82號公車線路末班時間延長至隔日凌晨2時15分；2月9日—2月13日，N73、N90線公車線路通宵運營，可靈活調度；NM242線公車線路末班時間延長至隔日凌晨2時。

此外，春節前（1月26日—2月9日）、春節後（2月14日—3月5日）兩個時間點將延長途徑火車高鐵站、機場等巴士路線運營時間。點擊下圖睇詳情▼

深圳火車、高鐵站，及機場部份巴士將於春節前（1月26日—2月9日），春節後（2月14日—3月5日）兩個時間點延長線路運營時間。（深圳寶安日報）

春節期間外地車不限行 小型客車高速免費通行

公路交通方面，2月9日（除夕）零時至2月17日（正月初八）24時，深圳外地車不限行。小型客車高速國道免費通行。其中，1月30日前，為離深第一波高峰，2月3日－2月8日前後為高速公路離深第二波高峰。

2月3日開始，深圳全市高速公路將出現較明顯的局部擁堵，直到該輪離​​深尖峰車流結束。預計2月15日－2月20日前後、2月28日－3月2日前後，全市高速公路將迎來返深車流高峰並局部擁塞。

交通部門預測，春運期間，預計市民採用鐵路及航空離深出行最高峰將出現在2月2日－2月9日前後、返深出行最高峰出現在2月15日－2月22日前後，屆時深圳北站周邊玉龍路、民豐路、民治大道、新區大道；深圳站周邊南湖路、人民南路、沿河南路、濱河大道、嘉賓路、和平路，以及深圳寶安國際機場周邊的領航高架橋、永福路、福州大道、懷德南路、寶安大道等路段將出現局部擁堵，建議市民提前做好規劃，預留充足出行時間，或錯峰前往，盡量選擇綠色交通方式。

另外，2024年春節期間深圳大鵬、大小梅沙景區不限行，市民遊客自駕前往車輛無需預約。