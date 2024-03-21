習近平結束湖南四天考察　強調要有效防範化解重大風險

國家主席習近平結束一連四天在湖南的考察。央視報道，習近平21日（周四）聽取湖南省委和省政府工作彙報，對湖南各項工作取得的成績給予肯定，又表示進一步全面深化改革要突出問題導向，著力解決制約構建新發展格局和推動高質量發展的卡點堵點問題、發展環境和民生領域的痛點難點問題、有悖社會公平正義的焦點熱點問題，有效防範化解重大風險。



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習近平又指出，科技創新是發展新質生產力的核心要素。要在以科技創新引領產業創新方面下更大功夫，主動對接國家戰略科技力量，積極引進國內外一流研發機構，提高關鍵領域自主創新能力。強化企業科技創新主體地位，促進創新鏈產業鏈資金鏈人才鏈深度融合，推動科技成果加快轉化為現實生產力。聚焦優勢產業，強化產業基礎再造和重大技術裝備攻關，繼續做大做強先進製造業，推動產業高端化、智能化、綠色化發展，打造國家級產業集群。

習近平指出，湖南要加強改革系統集成，更好參與全國統一大市場建設，全面融入中部地區崛起和長江經濟帶發展戰略，深度融入共建「一帶一路」，穩步擴大制度型開放，高標準建設好自由貿易試驗區，著力打造中非經貿深度合作先行區。