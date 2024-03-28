紅麴｜台灣首例！7旬婦人吃「小林紅麴保健品」2個月開始洗腎

日本小林製藥的紅麴保健食品安全問題持續發酵，該公司3月28日證實，再多2人懷疑服用有關產品後喪生，令總死亡人數增至4人。3月28日爆出1例台灣民眾食用小林製藥原料製成的「紅麴膠囊」，2個月就出現急性腎臟病，而該產品是「大醫生技」的「紅麴膠囊」。



台灣食藥署表示，有看到新聞消息，但目前還未收到民眾投訴，但根據民眾向媒體提供的產品照片，確實是下架名單中的產品，已經請地方衛生局做了解。



該婦人服用的紅麴膠囊，包裝上寫上「大醫生技」。（官網）

高雄一名陳姓男子向台媒報料，稱70歲的太太去（2023）年3月開始服用大醫生技的「紅麴膠囊」，才大概吃2個月，就出現急性腎臟病，去年5月已經開始洗腎。小林製藥紅麴事件爆發後，陳先生接到要求停止食用紅麴產品的訊息，因此懷疑是小林紅麴產品導致太太腎臟病。

台灣食藥署副署長林金富表示，目前還沒接到相關民眾投訴，不過有看到媒體新聞，看民眾向媒體提供的產品照片，確實是公布要回收下架的產品，現在已經在了解中，也會請地方衛生局做後續調查。

日本疑似服用小林製藥紅麴保健食品造成腎病死亡的消費者今（28日）增加至4人，逾百人住院。（YouTube@ANNnewsCH）

據此前報道，台灣衛福部3月27日表示，截至26日晚間，下游業者主動通報使用到相關紅麴原料的問題產品共121件，已預防性下架。

台灣衛福部表示，台灣共有2間公司輸入小林製藥的紅麴原料，其中「三合興產業股份有限公司」共已回收約405公斤；「和司特股份有限公司」則經盤點共39下游業者及少量自用，全部回收共逾3000公斤。

日本疑似服用小林製藥紅麴保健食品造成腎病死亡的消費者今（28日）增加至4人，逾百人住院。（YouTube@ANNnewsCH）

台媒指，已預防性下架的產品包括台灣蝶翠詩化粧品股份有限公司的「DHC濃縮紅麴.膠囊食品」、台視文化事業股份有限公司的「常春樂活御紅麴60粒／盒」、台灣屈臣氏個人用品商店股份有限公司「大研生醫納豆紅麴Q10膠囊」及王子製藥股份有限公司「大研納豆紅麴Q10膠囊（60粒／瓶／盒）（有效日期2026/11/15）」等。

小林製藥中國：涉事3款產品未在國內上市銷售 將協助回收

中國大陸方面，3月27日晚，小林製藥（中國）有限公司發布聲明稱，本次自主召回涉及的3款產品均未在中國大陸市場上市銷售，若有中國消費者透過海外跨境平台、境外實體店舖或其它渠道購買相關產品，小林製藥將協助回收產品。

小林製藥（中國）有限公司發布協助小林製藥株式會社自主召回使用紅麹原料相關產品的聲明稱，本次涉及回收的3款產品，分別是紅麴膽固醇顆粒、納豆激酶顆粒以及降膽固醇健康輔助顆粒，都是以含有紅麴成分，可以降低膽固醇為主要賣點，這3款產品在日本的普通藥妝店都可以購買。在中國多家電商平台，也有小林製藥官方店鋪在銷售其產品。