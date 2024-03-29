疑被母打罵後仇恨女性　13歲男生殺害8歲女鄰居　最高檢核準追責

前年9月，甘肅定西13歲男生小劉（化名）疑被母親打罵後，對女性生出仇恨心理，並持刀將無辜的8歲鄰居女童小悅（化名）殺害，其後更回家淡定洗頭髮。及至今年3月20日，案件在由定西市中級人民法院審理，最高人民檢察院核準同意追訴其刑事責任。

根據2021年3月起施行的內地《刑法修正案(十一)》顯示，最低刑責年齡由14周歲降至12周歲。有專家對此表示，未成年人雖不適用死刑，但若構成重罪且情節極其惡劣，最高可被判處無期徒刑，送入未成年人管教所服刑。



據《紅星新聞》報道，小悅是一名由爺爺嫲嫲照顧的農村留守兒童。2022年9月25日中午，身穿粉紅色衣服的小悅出門玩耍，被身穿深色衣服的小劉手持長條狀物體尾隨，並最終在半山腰的樹林將小悅殺害。

小悅的爺爺久久未等到孫女回家，便四處打聽下落，還曾到小劉家詢問，惟小劉當時表示「不知道」，還淡定的洗着頭髮。直到案發當日下午4時許，才有村民表示在樹林中發現小悅屍體。

小悅的家屬憶述，發現小悅的屍體時，她的褲子被除到腳踝處，腹部被劃開，身上有多處刀傷，並指「小悅死亡後，屍體被侮辱。」

案件相關資料顯示，小劉在案發前就準備了生果刀、刀片、一次性手套、膠繩等作案工具，預先放置小悅家附近，之後又以邀請小悅玩為由將她騙到案發地。

案發後，經鑒定小劉精神狀態正常，有完全刑事責任能力，最高人民檢察院核準同意追訴其刑事責任。不過，小劉在羈押期間，無悔罪改過心理，對自己所犯錯誤持無所謂的態度。

據了解，小劉被母親打罵後，對女性生出仇恨心理，殺女性泄氣的犯罪動機，小劉預謀的殺人對象有自己的媽媽、以及成績好的同學等人，但最終將目標鎖定在了小悅身上。直至案發當日小劉被警方帶走後，他的母親才知道小劉仇恨女性。

對於案件，北京師範大學法學院副教授蘇明月指出，「經最高人民檢察院核準追訴」意味只有經最高檢核準追訴才能進入刑事司法程序。由於未成年人不適用死刑，若構成重罪且情節極其惡劣，最高可被判處無期徒刑，送入未成年人管教所服刑。若最高檢沒有核準追訴，案件就要退回到行政系統，依據《預防未成年人犯罪法》規定進行專門矯治教育。