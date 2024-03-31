4月1日深圳回港注意︱中午至晚上10點多個口岸繁忙　官方發3貼士

復活節長假期間，不少香港市民北上旅遊消費，預計當中不少人會在4月1日經深圳各口岸回港。深圳市政府口岸辦公室發文指，預計4月1日中午12時許至晚間10時許，皇崗、福田、羅湖、深圳灣、蓮塘等深港主要陸地口岸出境方向將迎來旅客集中通關時段。



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深圳市政府口岸辦公室發文指，3月29日，深圳口岸出入境人員達88.2萬人次，創口岸全面恢復通關以來新的單日出入境客流紀錄。

預計4月1日中午12時許至晚間10時許，皇崗、福田、羅湖、深圳灣、蓮塘等深港主要陸地口岸出境方向將迎來旅客集中通關時段，口岸通關現場將出現瞬時客流高峰。邊檢機關將提前開足查驗通道，強化通關秩序維護。

深圳市政府口岸辦公室稱，提醒廣大出入境旅客特別是持「回鄉證」的港澳同胞：

1) 如尚未進行「快捷通道」備案採集，可前往各旅檢口岸備案採集點完成信息備案採集，以便選擇使用「快捷通道」辦理出入境手續。

2) 請密切關注天氣變化、路況信息及抵離口岸交通等情況，合理規劃行程和出行方式。

3) 出行前，請確認攜帶本人有效出入境證件，選擇錯時、錯峰出行。