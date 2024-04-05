深中通道、跨市巴士料6月同步開通　中山市中心50分鐘直達前海

全長24公里的深中通道主線已於去年11月全線貫通，並計劃今年6月具備通車條件，屆時深圳至中山的車程將縮短至半小時之內。

近日，位於中山市的深中跨市巴士博覽中心樞紐完成建設，正式進入到調試和試運營階段。未來，深中跨市巴士計劃開通2條線路，「中山博覽中心—深圳前海灣地鐵站」線路將與深中通道同步開通，預計全程用時約50分鐘。



位於中山市的深中跨市巴士博覽中心樞紐完成建設。（深圳衛視）

據深圳衛視報道，深中跨市巴士博覽中心樞紐位於中山博覽中心西北角，新建建築面積約1900平方米。

「中山博覽中心—深圳前海灣地鐵站」線路開通後，預計早晚高峰時段10—15分鐘一班次，其餘時段25分鐘一班次，投入運力14輛。在中山市域內，博覽中心樞紐站未來將設置16條巴士線路接駁中山各鎮街。

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中山市交通運輸部門早前宣布，深中跨市巴士擬與深中通道同步開通。中山市發改委早前亦明確，積極探索深中通道通行後，兩地穿梭巴士免收通行費；並將增加線路和班次，以實現兩地市民的便捷出行。

中山與深圳今年簽訂的《深圳市中山市交通一體化合作協議》也提到，共同協調廣東省有關部門給予深圳、中山兩地大中型營運客車的深中通道通行費用減免。