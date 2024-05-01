廣東梅龍高速公路凌晨路陷致19死30傷　塌方面積達184平方米

廣東多地近日遭受連續強降雨影響，在五一長假首日（1日）凌晨2時多，廣東S12梅龍高速公路（梅大段）往福建方向K11+900處路面塌陷。



官方通報指，截至上午11時45分，事故共造成18部車輛陷落（未發現危化車輛、客車等大型車輛），涉及人員共49人，其中確認死亡人數19人，30人正在醫院全力救治，暫無生命危險。公路塌方路面長約17.9米，面積約184.3平方米。



內媒引述現場目擊者稱，路面塌陷造成的大坑深達四五米，「我們後面的車全部掉進大坑裏去了」。



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官方通報又指，事故發生後，廣東省委省政府高度重視，省、市全力開展救援工作，成立事故救援現場指揮部，公安、應急、消防、衛健、交通、礦山救護隊等投入約500多人參與現場救援。事故原因正在進行調查，目前，梅大高速雙方向車道已全部封閉，車輛需注意繞行。

內媒《都市快報》的報道引述多名現場目擊者稱，「廣東梅龍高速路塌方（大埔往茶陽、西河、福建龍岩方向），掉下去幾部車，聽著爆炸聲，眼淚忍不住往下掉」。

目擊者稱，「一車七個人，都在睡覺，突然嘣的一聲，車輛失控，我們瞬間清醒，忍不住尖叫，後來停穩後，說後面一個坑，好像好幾輛車都被坑搞到失控了，車胎也爆了。我們下車想看看其他車什麼情況，誰知那時路面已經塌方了，我們過的時候可能路面只是開裂，或者就一些小坑，我們後面的車全部掉進大坑裏去了，四五米的大坑。」

又有目擊者稱，「好在前面有幾部車發現不對勁，把我們後面的車攔下來。」

有女子稱一家五口失聯

《上游新聞》報道，1日上午，一名福建網友表示，包括自己父母在內的5名家人從廣西開車回福建，但4月30日晚11點多到河源連平忠信高速後失聯，目前車上5人的電話都打不通，自己非常擔心。

用高德地圖查詢發現，從連平忠信高速到發生塌陷事故的廣東梅龍高速大概有200多公里，不少從廣西回福建的車主都會選擇這條路線。

根據資料，梅州—龍岩高速公路為國家高速G25長深高速公路組成路段，簡稱「梅龍高速」，為連接廣東省與福建省的快速通道。 梅龍高速公路於2004年12月動工建設 ，2006年12月竣工運營。線路全長58.28公里，設計速度100千米/小時；項目總投資21.07億元人民幣。