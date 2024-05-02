梅龍高速路陷事故增至48死　另有30人受傷　救援工作持續

5月1日凌晨2時10分許，梅大高速往福建方向K11+900m附近發生高速公路路面塌陷。廣東梅州市今天（2日）下午召開新聞發布會指，截至2日下午2時，塌方災害已造成48人死亡，另有3人的DNA在進一步比對確認，30名傷者情況穩定，無生命危險，傷亡人員中未發現外籍人士，救援工作仍在持續進行中。



廣東梅州市今天（2日）下午召開新聞發布會。（央視）

廣東梅州市當局又指，會把握72小時黃金救人期進行搜救行動。

國家主席習近平2日作出重要指示，要求全力做好現場救援傷員救治，及時排查處置風險隱患，確保人民群眾生命財產安全和社會大局穩定。

救援人員徹夜搜救（點圖放大）：

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目前，廣東省、梅州市選派最強醫療專家，開展多學科會診，全力做好傷者救治。災害處置和善後處置工作正在有序進行中。

據內媒報道，事故發生後，救援人員出動搜救犬、生命探測儀和大型挖吊機等，通宵在現場搜索和清理，爭取在72小時黃金救援期內救出被困人員。

有救援人員表示，「現場救援有一定難度，因為雨勢稍大，周圍有塌方的風險，大家都在爭分奪秒」。

梅州市消防救援支隊副支隊長張華玉表示，救援現場存在兩個救援風險和難點，第一是因為現場持續性的降雨，第二是滑坡現場還有大量的碎石和土方滑下來，對救援人員的自身安全造成一定的風險。

新華社發布高清航拍圖（點圖放大）：

微博流傳多張事故現場照片（點圖放大）：