直播｜探月工程四期嫦娥六號任務實施發射　人類首次月球背面採樣

據國家航天局消息，今日（3日）下午，搭載嫦娥六號探測器的長征五號遙八運載火箭，在中國文昌航天發射場發射升空。



央視報道指，這是長征五號運載火箭第二次執行探月工程發射任務，將運送嫦娥六號探測器至地月轉移軌道，以實施月球背面採樣返回任務。

嫦娥六號原本是嫦娥五號的備份，在嫦娥五號任務成功後被賦予了新的使命，它將前往月球背面南極-艾特肯盆地，進行形貌探測和地質背景勘察等工作，去發現並採集不同地域、不同年齡的月球樣品，並帶回地球。這也將是人類首次開展月球背面取樣。

嫦娥六號任務還搭載了法國的氡氣探測儀、歐空局的負離子探測儀、意大利的激光角反射鏡、巴基斯坦的立方星等4個國家的載荷和衛星項目。

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據央視報道，在完成月背採樣之後，上升器會攜帶月壤從月球背面起飛，與「軌返組合體」對接。中國航天科技集團逯運通表示，交會對接大概是兩個過程。上升器起飛之後，它要進行4次軌道機動，到達預定的軌道。然後軌返組合體來去追上升器，逐漸平穩靠近，最後實現交會對接。交會對接之後，將月球樣品從上升器轉移到返回器，最大的難點就是要控得穩。

與常規交會對接機構不同，嫦娥六號的對接機構必須做到小而精，同時，還要具備樣品容器捕獲、自動轉移功能。因此，科研人員在嫦娥六號上採用了抱爪式對接機構，通過增加連桿棘爪式轉移機構，實現了對接與自動轉移功能的一體化。就像我們手握棍子的動作，兩個方向一用力，就可以把棍子牢牢地握在手中。

嫦娥六號任務計劃到月球背面南極-艾特肯盆地，進行形貌探測和地質背景勘察等工作，並採集不同地域、不同年齡的月球樣品。（央視）

嫦娥六號任務工程總體發射場工程技術組組長胡震宇則表示，南極的艾特肯盆地是月球三大地體之一，屬月球上最古老、最深的撞擊坑盆地，具重要科研價值。嫦娥六號實施月球背面著陸區的現場勘察和分析，獲取月球樣品，在實驗室分析不同地域、不同年齡月壤的結構、物理特性、物質組成，這對人類更加全面認識月球，深化月球成因和演化，行星演化以及太陽系起源等研究具有重要的意義。