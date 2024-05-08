福建艦完成首次航行試驗　為中國自主設計建造首艘彈射型航空母艦

《新華社》8日發布快訊稱，國產第三艘航母福建艦已順利完成首次航行試驗。



福建艦首次海試出海畫面曝光（點圖放大）：

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福建艦於本月1日展開海試，期間由東海艦隊全艦護航，預計在2025年交付解放軍海軍服役。

根據航母建造工程進展，這次海試主要檢測驗證福建艦動力、電力等系統的可靠性和穩定性。自2022年6月下水以來，福建艦建造工作按計劃穩步推進，順利完成繫泊試驗和裝設備調試，具備出海進行試驗的技術條件。

根據資料，福建艦舷號「18」，是中國第三艘航母。福建艦是中國完全自主設計建造的首艘彈射型航空母艦，採用平直通長飛行甲板，配置電磁彈射和阻攔裝置，滿載排水量8萬餘噸，於2022年6月下水。

據內地軍事專家張軍社稱，航母的建造和使用有以下幾個階段：航母建造完成後進入舾裝階段；在港口碼頭上進行繫泊試驗，測試靜態下航母動力系統、武器裝備系統等各系統運轉情況，系統之間有沒相互干擾；繫泊試驗主要是由工廠來進行；海試階段，主要由海軍官兵和工廠人員共同完成，在真實的海況下進行，甚至要經歷一些大風大雨等高速、機動的情況；等海試期間發現的問題解決，下一步便正式交付海軍使用。