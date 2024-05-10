中國4月中國乘用車市場零售153.2萬輛　按年降5.7%

周五（10日），中國全國乘用車市場信息聯席會公布，4月中國乘用車市場零售153.2萬輛，按年降5.7%。



乘聯會公布，4月中國乘用車市場零售153.2萬輛，按年降5.7%，按月降9.4%。今年累計零售636.4萬輛，按年增8%。新能源乘用車方面，4月生產80.2萬輛，按年增33.5%，按月增0.9%。4月新能源乘用車批發銷量達78.5萬輛，按年增30.0%，按月則降3.7%。4月新能源車市場零售67.4萬輛，按年增28.3%，按月則降5.7%。4月新能源車出口11.5萬輛，按年增26.8%，按月降4.1%。

乘聯會指，4月多達14家廠商新能源批發銷量突破萬輛，較3月增加3家，其中比亞迪汽車約31.2萬輛、Tesla中國約6.2輛、吉利汽車約5.1輛。4月新能源車在中國國內零售滲透率43.7%，較去年同期的32%提升11.7%。

乘聯會又表示，汽車以舊換新補貼實施細則是重大利好消息。該細則明確列出汽車以舊換新資金補貼政策，預計5月車市零售會較4月好，並預計年度報廢汽車總量應達到近1000萬輛。另外，常規燃油車消費持續低迷成為抑制車市全面回暖的重要因素，以舊換新、報廢更新等政策能保證燃油車消費群體的換購需求，對車市平穩發展意義重大。市場淘汰更新和換購更新的消費潛力將逐步釋放，有助車市在未來數月逐步走強。