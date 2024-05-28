安徽銅陵住廈坍塌　5名失蹤者全獲救　承建商負責人被公安控制

安徽銅陵市昨天（5月27日）有住廈坍塌，5人受困失蹤。於今日（28日）凌晨1時27分左右，當局發現第5名失蹤人員，即所有失蹤者全部獲救，當中有人需緊急送院搶救。目前，事故原因仍在調查中，相關承建商負責人已被公安機關控制。



安徽銅陵市郊區應急管理局通報，事發於郊區大通鎮龍苑小區的第48棟樓，坍塌發生在下午約1時40分。根據現場人員稱，發生坍塌的是一棟5層高的普通居民樓。當地消防、應急、公安等相關部門在出事後即時展開緊急救援。

據央廣網報道，在昨晚8時22分左右，搜救現場發現首名失蹤人員，隨即緊急送往醫院搶救。至深夜11時21分，再發現一人並緊急送院。至於第3名獲救的失蹤者，於今日淩晨0時14分被發現，為一名12歲少年。第4人則於凌晨0時55分被救出。

安徽省銅陵市應急管理局局長劉武表示，倒塌建築於2001年建成，磚混結構，樓高5層，每層2戶，倒塌的是西邊5戶。當地政府已對這10戶人家，做了妥善的安置。當地住建部門在事故發生以後，在救援的同時對周邊的房屋也開展了安全排查，坍塌房屋相關承建方負責人已被公安機關控制。