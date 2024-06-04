澳門換錢黨規模擴大　中國公安部宣布嚴打：全鏈條摧毀犯罪團伙

近年來，受暴利驅動，在澳門非法為個人或組織提供大額現金兌換以及高利貸服務的「換錢黨」群體規模快速擴大，並誘發鬥毆、詐騙、盜竊、偷渡等違法犯罪，嚴重影響當地社會治安穩定。



中國公安部日前召開全國公安機關打擊整治「換錢黨」等違法犯罪專項工作部署會，部署各地健全聯動機制，加強協作配合，堅決遏制「換錢黨」等違法犯罪發展蔓延態勢。公安部要求各地公安機關重拳出擊、多措並舉，加強與澳門警方的協作配合，對「換錢黨」等違法犯罪發起凌厲攻勢。



公安部部署，要快偵快破現案，全力緝捕逃犯，全鏈條摧毀犯罪團伙，迅速形成嚴打高壓態勢。要嚴厲打擊詐騙犯罪，全力偵破「練功券」、假匯款等詐騙案件，堅決鏟除為「換錢黨」詐騙犯罪提供支撐服務的黑灰產業鏈條。

公安部要求全國公安機關要嚴厲打擊地下錢莊及洗錢犯罪，確保打深打透打徹底。要嚴厲打擊暴力催債、非法拘禁等衍生犯罪，全力做好調查取證、案件深挖、緝捕逃犯等工作。要結合本地實際，切實強化人員線索核查、口岸檢查管控和重點地區源頭整治，堅決遏制相關違法犯罪發展蔓延。