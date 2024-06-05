批個別國家謀求海上霸權　外交部：海洋不應成為國際政治的角鬥場

今年是《聯合國海洋法公約》（下稱《公約》）生效30周年，中國外交部部長助理苗得雨周三（5日）在第七屆大陸架和「區域」制度科學與法律問題國際研討會上致辭。他表示，當前世界百年未有之大變局加速演進，國際海洋秩序也正在經歷深刻調整。個別國家出於地緣政治私利，曲解濫用《公約》，奉行單邊主義，謀求海上霸權。同時，人類活動、海洋技術革新和氣候變化等為全球海洋治理帶來諸多新課題，亟待國際社會共同應對。



苗得雨表示，《公約》立足於全人類共同利益，兼顧不同訴求，是各國平等磋商、互諒合作達成的「一攬子」安排。實施《公約》應忠於其宗旨原則和明文規定。海洋是各國聯通融合的橋梁紐帶，不應該成為國際政治的角鬥場。

他強調要尊重各國主權、安全和發展利益，倡導對話協商，反對倚仗軍事實力實施「橫行自由」。要堅持公正公平，反對雙重標準和選擇性適用包括《公約》在內的國際法規則。個別《公約》非締約國濫用《公約》制度單方面宣布外大陸架界限，企圖享受《公約》紅利卻拒不絕承擔相關義務，嚴重侵蝕國際海底區域，嚴重衝擊國際海洋秩序。

他進一步稱，要傳承弘揚《公約》蘊含的多邊主義精神，警惕一些國家用以「基於規則的國際秩序」為幌子，動輒以「家法幫規」、「小圈子」對其他國家實施海上圍堵和排擠打壓。最後他強調，中國願同各方一道，堅守《公約》宗旨、踐行堅守多邊主義精神，繼續全力支持《公約》三大機構履職，繼續合作發展推動藍色夥伴關系合作，為全球提供更多海洋公共產品，共同建設和平安寧、合作共贏的海洋秩序。

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