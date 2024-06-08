仙桃原市委副書記武漢酒店墮亡　內媒：患抑鬱症，當日曾就醫

周四（6日），湖北武漢一間酒店發生墮亡事件。據《澎湃新聞》報道，死者為原仙桃市委副書記郭生元，患有抑鬱症，曾於事發當日上午到酒店對面的醫院就醫。



湖北武漢一間酒店發生墮亡事件。（澎湃新聞）

公開資料顯示，郭生元1960年4月生，1977年11月參加工作，1984年6月加入中國共產黨。曾任仙桃市政府副市長，仙桃市委常委，仙桃市委常委、政法委書記，仙桃市委常委、政法委書記、仙桃經濟開發區管委會主任，仙桃市委常委、政法委書記、仙桃高新技術產業園區管委會主任。2019年，郭生元任湖北省仙桃市委副書記。

據《湖北日報》2023年3月11日報道，湖北省委組織部報請省委研究同意，擬提拔重用5名在疫情防控工作中表現優秀、業績突出、群眾公認的幹部。湖北仙桃市委副書記、一級調研員郭生元位列其中。

郭生元。（網上圖片）

文中稱，疫情發生以來，郭生元始終保持戰鬥姿態，實訪91個村(社區)200多戶居民，真正做到情況在一線搜集、工作在一線部署、問題在一線解決，是幹部群眾眼中攻堅克難的「滅火器」、「推土機」。

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