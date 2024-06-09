端午｜重慶龍舟訓練發生翻船事故　致3死多人受傷　官方取消賽事

6月5日，第十二屆渝湘黔三省（市）邊區龍舟邀請賽在重慶秀山縣洪安古鎮訓練，一艘龍舟在訓練時發生翻船事故，造成3人不幸遇難，多人受輕傷，所有遇難人員都已打撈上岸。目前，官方已取消了原定賽事。



近日，有網民爆料稱，6月5日一條龍舟在訓練時發生翻船事故，導致多人落水遇難，且多名訓練人員在訓練時並未按規定穿著救生衣。

據悉，正在訓練的是參加第十二屆渝湘黔三省（市）邊區龍舟邀請賽的龍舟。該賽事原定於6月8日至6月9日於重慶秀山舉辦。

重慶秀山龍舟訓練翻船致3死。（示意圖 鳳凰網）

據澎湃新聞報道，6月9日上午，秀山縣政府相關負責人表示，發生事故的是秀山縣的龍舟代表隊，當天是在訓練時發生事故。共有3人落水，多人受輕傷。其中1名落水人員當天被救出，但不幸遇難，目前已下葬。另外2名落水人員目前也已打撈上岸。

該負責人還稱，該項賽事是傳統民俗活動，因為發生翻船事故，目前官方已取消了此次邀請賽。對於網民爆料中提及「多名訓練人員未穿救生衣」的説法，該負責人表示，目前該事故還未完成定性，但對訓練時沒穿防護措施，縣裏會加強安全管理。會對此次事故進行重點覆盤，絕不敢對安全工作有所懈怠，對存在的漏洞會及時去補。