Google工程師殺妻案再開庭　被告律師交百頁屍檢報告將做無罪辯護

當地時間6月7日，轟動一時的Google華人工程師殺妻案二次認罪聽證會開庭，被告律師收到死者于軒一（音譯，Xuanyi Yu）的屍檢報告，並交給被告陳立人（音譯，Liren Chen），律師透露將為其做無罪辯護。



據紅星新聞報道，當地時間6月7日，備受關注的美國Google中國籍工程師陳立人殺妻案二次認罪聽證會開庭。

當天陳立人身穿印有監獄名稱的紅色短袖出庭，比起今年2月9日首次出庭時的狀態，這次陳立人頭發變長，身材略顯發福；在等候審理期間，他不時東張西望，或望向觀眾席，甚至合上雙眼閉目養神，似乎精神不佳。

期間，陳立人的律師施羅德（Wesley Schroeder）遞給他一份紙質材料，並與其交耳溝通。陳立人聽到律師的話以後，邊聽邊點頭，最後又搖頭。隨後，法官開始審理陳立人的案件，施羅德告訴法官，因為剛收到最新的醫療材料，需要時間查看資料，於是再次向法官申請延遲開庭。

法官和檢方對陳立人方面三番五次申請延遲開庭表達了不滿，但最終同意了施羅德的請求，並將下次開庭時間定於當地時間10月4日。

庭審結束後對施羅德透露，剛剛收到的這份長達數百頁的醫療材料，為本案受害者於某的屍檢報告；並表示，已在庭上將報告交給了陳立人，他認為報告中含有與本案相關的關鍵性信息。

被告陳立人律師施羅德（Wesley Schroeder）。（紅星新聞）

施羅德還稱，目前陳立人被羈押在當地監獄的一個單間里，但環境一般。陳立人出庭時身著的紅色短袖監獄服裝，代表的是嫌疑人案件的等級比較嚴重。

他透露，陳立人現在的生理狀態良好，但心理精神狀態不方便透露。施羅德稱，自己將在晚些時候將本次開庭的情況告訴陳立人的父母。施羅德表示，將為陳立人做無罪辯護，但被問到對本案是否有信心時，施羅德沒有明確回答，只是說：「關於案件還有很多地方需要討論。」