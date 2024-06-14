全球最新護照排行：香港跌一名仍排最高　台灣69　中國不入前100

全球知名簽證指南網站「VisaGuide.World」日前公布全球最強護照排名，新加坡在199個國家中奪得第一、意大利排第二，2023年奪冠的西班牙則列居第三。香港則從45名下滑至46名，台灣則從70名上升至69名，中國維持在117名。



據了解，VisaGuide.World評估世界199個國家的「護照指數」（Passport Index），以「目的地重要性評分」（Destination Significance Score, DSS）機制評比各國護照使用便利程度，評比項目包括免簽證、電子旅行證（eTA）、電子簽證（eVISA）、免持護照入境、落地簽證、入境他國是否需要簽證、禁止入境國家數等項目。

截至今年6月，全球最好用的護照排名第一是新加坡，以91.15分位居第一，免簽入境國家有159國。第2至10名依序是義大利、西班牙、法國、匈牙利、奧地利、愛爾蘭、荷蘭、比利時和瑞士。

香港特區護照有135個免簽國。(資料圖片)

第11名至20名依序為盧森堡、芬蘭、日本、瑞典、丹麥、捷克、挪威、葡萄牙、德國、波蘭。除了新加坡，日本（89.55分）是前20名唯一的亞洲國家。

香港則以83.89分排名第46，名次比2023年下滑一名。免簽國有135個，有38國必須先申請簽證、5國可申請電子旅行證（eTA）、19國可申請電子簽（eVISA）、29國落地簽證。

2023年12月排名第70的台灣，本次以69.46分名列第69名，獲得100國給予免簽入境，上升一名。有47國必須先申請簽證、9國可申請電子旅行證（eTA）、40國可申請電子簽（eVISA）、29國落地簽證、1國拒絕台灣人持護照入境。

圖為台灣護照。（VCG）

中國護照則排名第117名，有49個免簽國，116國必須先申請簽證、1國可申請電子旅行證（eTA）、25國可申請電子簽（eVISA）、35國落地簽證。