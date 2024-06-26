中央科技委员会主任丁薛祥：錨定戰略目標，確保如期建成科技強國

6月25日，全國科技大會和兩院院士大會第二次全體會議在北京舉行，丁薛祥首次以「中央科技委員會主任」的身份對外亮相並發表講話。



6月25日，全國科技大會和兩院院士大會第二次全體會議在北京舉行。（央視新聞）

2023年3月，中共中央、國務院印發《黨和國家機構改革方案》，提到組建中央科技委員會，作為黨中央決策議事協調機構。

中央科技委員會的職責，主要是加強黨中央對科技工作的集中統一領導，統籌推進國家創新體系建設和科技體制改革，研究審議國家科技發展重大戰略、規劃、政策，統籌解決科技領域戰略性、方向性、全局性重大問題，研究確定國家戰略科技任務和重大科研項目，統籌布局國家實驗室等戰略科技力量，統籌協調軍民科技融合發展等。

中央科技委員會辦事機構職責由重組後的科學技術部整體承擔。

6月25日，丁薛祥首次以「中央科技委員會主任」的身份對外亮相並發表講話。（央視新聞）

在6月25日的會議上，丁薛祥強調，要錨定戰略目標，抓好重點任務，確保如期建成科技強國。

他表示，要以新型舉國體制推進科技創新，找準重大攻關任務，凝聚力量協同攻堅，夯實基礎研究根基，加快關鍵核心技術攻關。以科技創新引領新質生產力加快發展，強化需求牽引和企業科技創新主體地位，推動科技創新和產業創新深度融合。

他指出，要以深化體制機制改革為科技創新注入動力活力，健全科技規劃和政策制度體系，加強科技創新資源統籌，加快解決科研人員反映強烈的突出問題。以教育科技人才一體發展夯實高水平科技自立自強的基礎支撐，完善科教協同育人和引才用才機制，加大對青年人才的支持力度，加快培養急需緊缺科技人才。

同時，以開放合作攜手世界推動科技進步和創新發展，全方位擴大交流合作，建設具有全球競爭力的科技創新開放環境，前瞻謀劃和深度參與全球科技治理。