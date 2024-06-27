深中通道6月30日下午3時正式通車　全線車輛通行收費標準66元

連接深圳與中山的深中通道將於6月30日下午正式通車，屆時深圳至中山時間將由2小時縮短至30分鐘。

今日（27日），廣東省交通運輸廳公布深中通道通車收費標準，9座或以下客車全線收費66元（人民幣，下同），19座小巴100元。



深中通道深中大橋路段。（攝影 楊凱力）

6月27日，廣東省交通運輸廳官方網站公布深圳至中山跨江通道車輛通行費收費標準的批覆，同意深圳至中山跨江通道及其附屬設施交工驗收（含收費系統聯網檢測）備案並通車運行後，方可開始收費。

收費車型執行《收費公路車輛通行費車型分類》（JT/T489-2019），項目全線車輛通行費收費標準為66元/標準車次（9座客車）。

深中通道收費標準66元。

其中，東人工島（起點）至西人工島的收費標準為37元/標準車次、西人工島至萬頃沙樞紐互通的收費標準為23元/標準車次、萬頃沙樞紐互通至橫門互通（終點）的收費標準為6元/標準車次。

1至4類客車的收費系數分別為1、1.5、2、3，其中3類客車、4類客車收費系數按前述系數的60%執行；1至6類貨車的收費系數分別為1、2.1、3.16、3.75、3.86、4.09，專項作業車的收費標準參照貨車執行。