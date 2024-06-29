國內首條12英吋智能感測器晶圓製造產線項目在增城投產

6月28日，增芯舉行國內首條12英吋智能感測器晶圓製造產線項目投產啟動儀式。該項目位於增城經濟技術開發區核心區，一期投資70億元（人民幣，下同），預計今年年底實現產品交付客戶。



增芯是在增城落地的第一家晶片製造企業，其12英吋先進智能感測器及特色工藝晶圓製造產線項目是廣東省、廣州市重點項目，對增城乃至廣州、廣東積體電路產業發展具有重要意義。



走進增芯項目主廠房參觀通道，記者看到，包括光刻機、干法刻蝕機等在內的晶圓加工裝置以及各種檢測和測試裝置有序擺放，整個操作車間一塵不染，工作人員身穿潔淨服進行操作。目前項目一期潔淨間面積達1.6萬平方米，預計2025年年底能達到月產2萬片的目標。

增芯總經理張亮介紹，此次舉行投產啟動儀式，意味著項目已建立起製造系統，整個生產流程能夠連貫地運作，後續將通過產品良率提升和產能爬坡，加快產品交付工作。

張亮表示，產品將主要應用於新能源智能汽車、超高畫質視訊顯示、高端裝備、5G、人工智慧、工業網際網路等領域，能極大滿足大灣區在相關優勢產業領域對半導體及積體電路的龐大需求，加快補齊產業鏈短板，突破產業關鍵核心技術，提升產業鏈供應鏈穩定性和安全性。

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