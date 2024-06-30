內地製造業活動連續兩個月萎縮

最新官方數據顯示，中國製造業活動連續兩個月處於萎縮狀態。



國家統計局今（30）日在官網公布，6月份中國製造業採購經理指數（PMI）為49.5，與上月持平。指數在4月為50.4，之後在5月跌至49.5。《路透社》早前展開調查後得出的預測中值也是49.5。

最新官方數據顯示，中國製造業活動連續兩個月處於萎縮狀態。（新華社）

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河指出，新訂單指數為49.5，比上月微降0.1，製造業市場需求仍顯不足。化學原料及化學制品、非金屬礦物製品等行業新訂單指數均低位運行，企業反映有效需求不足是當前面臨的主要困難。

趙慶河表示，受部分大宗商品價格下降和市場需求不足等因素影響，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為51.7和47.9，比上月下降5.2和2.5。從行業看，石油煤炭及其他燃料加工、黑色金屬冶煉及壓延加工等行業主要原材料購進價格指數和出廠價格指數下降幅度較大。

中國非製造業活動在6月則持續擴張，但擴張步伐放緩。6月份非製造業商務活動指數為50.5，比上月下降0.6。

趙慶河指出，服務業商務活動指數為50.2，比上月下降0.3，服務業景氣水平有所回落。資本市場服務、房地產等行業商務活動指數繼續低位運行，景氣水平偏低。

趙慶河也說，建築業擴張有所放緩。南方多地出現持續強降雨，建築業施工受到一定程度影響，建築業商務活動指數為52.3，比上月下降2.1。從市場預期看，業務活動預期指數為54.7，表明多數建築業企業對未來行業發展保持樂觀。

6月份綜合PMI產出指數為50.5，比上月下降0.5，但高於臨界點。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

