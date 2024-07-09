山東臨沂文聯主席遇害亡　臉、脖子身中數刀　疑司機辦公室內行兇

據《澎湃新聞》報道，山東臨沂市文聯主席戰祥春於7月8日身中數刀遇害。疑為司機在其辦公室內行兇。臨沂市文聯辦公室工作人員表示，「相關情況暫時不方便透露」。



此前有傳言稱，案件發生在7月8日中午，地點是臨沂市文聯辦公地。臨沂市120工作人員證實，戰祥春確實是從臨沂市文聯辦公地點拉走的。

臨沂市人民醫院急診科工作人員稱：「人送到醫院就不行了，聽說嫌犯已經抓到。」臨沂市殯儀館工作人員證實，死者戰祥春五十多歲，身中數刀，臉、脖處都有刀傷，是7月8日送過來的，警方已經做過屍檢；聽說兇手是其司機，已經抓到。

截至目前，當地警方並未通報相關情況。

山東臨沂文聯主席戰祥春。

戰祥春曾任臨沂市統計局副局長、黨組書記、局長。

據臨沂市政府官網資料，戰祥春曾任臨沂市統計局副局長、黨組書記、局長；臨沂市紅十字會常務副會長；臨沂市大數據局黨組書記、局長。澎湃新聞從臨沂市政府辦證實，戰祥春為現任臨沂市文聯主席。工商信息顯示，戰祥春為臨沂市文聯法定代表人。

「臨沂市文聯」微信公眾號發布文章顯示，今年3月29日，「沂蒙文藝四季講堂」2024第一期暨文藝精品創作座談會召開，臨沂市文聯黨組書記、主席戰祥春做總結講話。