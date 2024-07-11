內媒：長實東莞豪宅新盤海逸豪庭劈價5折出售　每呎僅1300人民幣

據内媒《每日經濟新聞》10日引述消息報道，長實旗下位於東莞的豪宅新盤「海逸豪庭」劈價至5折出售，目前現樓單位價格為每平方米1.4萬元（人民幣，下同），即每呎僅約1300元。



長實旗下位於東莞的豪宅新盤「海逸豪庭」。（長實官網）

長實旗下位於東莞的豪宅新盤「海逸豪庭」實景。（東莞陽光網）

《每日經濟新聞》報道指，海逸豪庭是長江實業集團旗下和記黃埔開發的樓盤，位於東莞市厚街鎮橫崗水庫旁，總佔地約7000畝，總建築面積達200萬平方米，擁有2000畝海逸高爾夫國際錦標級球場，是東莞少有的千畝單盤之一。

有市場消息稱，該樓盤大降價，推出30個特價單位，最低約1.3萬元/平方米，兩房單位總價90萬元起，首期13萬元；三房單位總價120萬元，首期10萬元等，部分自媒體甚至將此形容為「史無前例大降價」。

長實旗下位於東莞的豪宅新盤「海逸豪庭」實景。（安居客）

長實旗下位於東莞的豪宅新盤「海逸豪庭」實景。（安居客）

對於市場傳言，項目置業顧問表示，1.3萬元/平方米的沒有了，都是噱頭，現在只有1.4萬元/平方米的，每天都在賣，剩下10套現房，全款的話，現在買明天就能收樓。

有東莞資深地產從業人士表示，海逸豪庭這批產品毛坯備案價約2.4萬-2.7萬元/平方米，從這個角度看是相當於打了5折。但這批洋房備案已久，所以不能說是「跳水」或者突降，只能說是降價走量。

內媒財聯社11日的報道也引述海逸豪庭的售樓人員指，樓盤確實在近幾日推出了部分團購優惠單位，「我們是現房銷售，打完折後項目銷售均價低至1.4萬元/平方米，目前1-5層都有房源在售」。據其介紹，此前該項目銷售均價約2.3萬元-2.4萬元/平方米，以此計算，該項目每平方米售價下降近1萬元。

「海逸豪庭」擁有2000畝海逸高爾夫國際錦標級球場。（東莞陽光網）

「海逸豪庭」擁有2000畝海逸高爾夫國際錦標級球場。（安居客）

專家：近兩個月不斷有樓盤以超低價衝擊市場

《每日經濟新聞》的報道引述中指研究院華南分院研究主管陳雪強指，海逸豪庭降價出售不是偶然，而是以價換量營銷策略。近幾年東莞新房市場成交相對低迷，月均成交套數基本上在2000套左右，即使在全市放開限購等政策之下，市場成交依然維持低位，開發商去化壓力較大。

合富研究院高級分析師、合富輝煌（中國）東莞公司市場研究部總監李興旺表示，最近兩個月，不斷有樓盤以超低價衝擊市場，一方面反映房企對年內市場信心不足，另一方面反映房企經營壓力受到挑戰。前期大範圍的調整基本完成，目前市場進入深度調整衝刺階段，總體價格趨於穩定，部分項目仍在探底「回血」。

長實旗下位於東莞的豪宅新盤「海逸豪庭」。（網絡圖片）