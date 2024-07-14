深中通道塞車 中山交警全天候巡邏 嚴查違法佔用應急車道
撰文：林芷瑩
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深中通道通車兩星期，每逢假日都吸引不少遊客打卡體驗，卻有人未遵守交通規則，包括將車輛停在應急車道後拍照，甚至在橋上放置露營設備，導致深中通道及相關路段塞車。
中山交警表示，會全天候24小時加強執勤巡邏，同時嚴查違法佔用應急車道行為。
中山交警表示，高速交警落實西人工島和翠亨東收費站交警駐點進駐工作，全天24小時常態進駐警力加強執勤巡邏、糾違及處理警情。同時加密視頻監控巡查，及時發現異常停車事件，嚴查違法佔用應急車道行為。
本周六日，中山交警機動大隊派出16名交警支援深中通道交通管理工作；聯合中山保協在中山轄區翠亨東收費站和西人工島增設快處快賠點，引導輕微事故車輛快速撤場、定責、理賠；在深中通道出現緩行時，由深中通道交通聯合管控小組下達預警響應，開展節點管控、近端疏導、遠端分流等措施，有效疏導深中通道交通秩序。
中山交警提醒，深中通道為高速公路，沿線監控無死角，將嚴厲查處駕駛者的違法行為，包括違法佔用應急車道行駛，記6分罰100元（人民幣，下同）；非緊急情況佔用應急車道停車，記9分罰200元。
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