《香港01》貴州村超簽訂「港黔青年交流」協議　共推兩地文旅合作

7月20日，貴州村超總決賽之際，《香港01》在村超誕生地榕江縣與貴州村超品牌管理有限公司簽訂「港黔青年交流」合作協議，雙方冀推動兩地青年在民族文化、足球運動等方面的友好交流。



兩地學子亦在簽約現場進行破冰活動，通過語言學習、藝術展示等建立友誼；來自村超的4位代表球員更為香港學生介紹他們的足球故事。



2023年，貴州「村超」火爆出圈，一年多來，「村超」吸引全網瀏覽量超780億次，助力榕江全縣接待遊客1169.24萬人次，實現旅遊綜合收入130.7億元人民幣。而一場與香港明星的友誼賽，亦讓貴州、「村超」與香港架起友誼橋樑，《香港01》亦於彼時對活動進行全方位報道。

7月20日，適逢2024年第二屆貴州「村超」聯賽決賽日，《香港01》與貴州村超品牌管理有限公司在貴州省榕江縣簽署「港黔青年交流」戰略合作協議，望持續促進港黔文旅發展，增強兩地青年相互了解。

貴州村超品牌管理有限公司負責人彭西西與《香港01》總編輯主任蕭輝浩，在貴州省委統戰部吳斌和黔東南統戰部副部長羅遠光、榕江縣教科局副局長楊羚藝，以及香港榕江兩地青年的見證下，完成簽約儀式。

《香港01》與貴州村超品牌管理有限公司將通過結合各自優勢資源，助力香港融入國家發展大局，攜手合作向國際宣傳及推廣中華文化以及中國貴州「村超」特色文化產業。

簽約儀式上，榕江三中的少數民族學生與香港3校組成的「貴州交流團」同學一起進行「語言破冰」，相互學習廣東話和侗族語言以了解彼此生活方式、增進友誼；兩地學生亦表演了有各自特色的舞蹈音樂節目，並相互交換禮物，先場氣氛歡樂友好。

為讓香港學生更加了解村超，簽約儀式上4位村超代表性球員董永恆、陸金福、楊光俊迪、伍楚國為香港同學分享了他們的足球故事。值得關注的是，去年在香港大球場，4位球員在與香港明星足球隊的比賽中都有精彩表現。另外，陸金福也作為本次踢入決賽的黨項村球員，於7月20日晚以5:0擊敗東門村隊獲得冠軍。

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01直擊首支香港球隊亮相貴州村超決賽 3校中學生與榕江青年對決

此外，為推動兩地文化、足球運動等方面的友好合作往來，本次決賽日中（7月20日），在貴州村超品牌管理有限公司的支持下，《香港01》率領本港3間學校的學生組成「香港中學生足球聯隊」，作為首隻參加貴州村超決賽日的香港球隊與榕江當地青少年進行友誼賽，並在冠亞軍決賽現場感受「快樂足球」的熱烈氣氛。