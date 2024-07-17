四川自貢市百貨大樓起火　30人獲救至少8人遇難

7月17日，四川自貢市有百貨大樓起火，截至晚上10時55分，已救出30名被困者。救援人員在現場發現的遇難者增至8人，搜救工作仍在進行中。



7月17日傍晚6時11分，自貢市消防救援支隊指揮中心接報，自貢市高新區丹桂大街九鼎百貨大樓起火，現場有大量濃煙，有人員被困。據了解，起火建築共14層，群樓1、4、5、6層發現火點，內部呈立體燃燒狀態。

7月17日，四川自貢市有百貨大樓起火。（央視新聞）

7月17日，四川自貢市有百貨大樓起火。（央視新聞）

據自貢高新區生態環境與應急管理局通報，當局接報後，市、區兩級有關領導和應急、消防救援、公安等部門立即趕赴現場，全力開展救援工作。自貢市消防救援支隊表示，正全力處置事件，請廣大群眾不信謠，不傳謠。

《央視新聞》報道，自貢、內江、瀘州、宜賓、成都支隊及四川消防救援總隊全勤指揮部共284人、72車前往處置。截至晚上8時20分，消防已救出30名被困者。

多輛消防車及救護車到場支援。（央視新聞）

獲救者： 和同事迅速跑上天台避難

據四川在線報道，至晚上9時10分，救援仍在繼續，消防灑水車不斷向大樓噴水，多架無人機升空。其中一名獲救者描述，當日下午6時左右，她突然聽見求救聲，看見大樓濃煙滾滾。她和同事迅速跑上天台避難，不到40分鐘，由消防員通過雲梯營救，當時和她一起獲救的約有20多人。