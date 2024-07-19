三中全會｜教育部：中國2.5億人接受高等教育　入列創新型國家

周五（19日）上午，中共中央舉行新聞發布會，介紹和解讀黨的二十屆三中全會精神。教育部黨組書記部長懷進鵬介紹，中國將加快建設中國特色、世界一流的大學和優勢學科，並指中國有2.5億人口接受高等教育，成功進入創新型國家行列。



中國共產黨第二十屆中央委員會第三次全體會議審議通過《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，懷進鵬介紹，當局將優化高等教育布局，著力強化高校有目標有組織的人才培養、科技創新和社會服務，加強制度創新和科技創新「雙輪驅動」，為加快建設世界重要人才中心和創新高地提供有力支撐。

他提及三點，一是分類推進高校改革。經濟社會發展實際上對學校和人才的需求是多樣的，在高校中既需要「全能選手」，又要有「單項冠軍」。當局將明確各類高校發展定位，建立分類管理、分類評價機制，引導不同類型高校在不同領域、不同賽道塑造並發揮高校的優勢，追求卓越、辦出特色。加快建設中國特色、世界一流的大學和優勢學科，實施一流學科培優行動，聚焦優勢突破方向，打造一批一流學科標桿，在重大任務完成中提升學科建設能力。

懷進鵬介紹，中國將加快建設中國特色、世界一流的大學和優勢學科。（央視截圖）

二是著力加強創新能力培養。創新之教育培養創造之人才，創造之人才造就創新之國家。當局將聚焦國家重大戰略需求與科技發展態勢，動態調整高校學科設置，優化人才培養模式，超常布局急需學科專業。深入實施國家基礎學科拔尖人才培養戰略行動，深化新工科、新醫科、新農科、新文科建設，打造一流核心課程、教材、實踐項目和師資團隊，強化科技教育與人文教育協同，以學生人文底蘊的提升促進科技創新思維的提高，構建高質量拔尖創新人才自主培養體系。

三是完善高校科技創新機制。當局將實施基礎學科與交叉學科突破計劃，提升基礎研究的組織化程度，把重大任務作為科教融匯的「發動機」，引領學科交叉融合，推動產出更多原創性、顛覆性科技創新成果。特別是將加強青年科技人才培養，通過長周期穩定支持、長周期評價，引導支持一批具有家國情懷、創新能力突出的高校青年教師，開展高水平自由探索，挑戰科學「無人區」。將提高高校科技成果轉化效能，打造高校區域技術轉移轉化中心，加快布局建設高等研究院，推動高校和企業「雙向奔赴」，促進高校科研成果高水平創造、高效率轉化，不斷助力發展新質生產力。

會上又提到，中國建成世界上規模最大的教育體系，各級教育普及程度達到或超過中高收入國家平均水平，高等教育毛入學率超過60%，進入世界公認的普及化階段。新增勞動力平均受教育年限超過14年，接受高等教育的人口達到2.5億。研發人員總量居世界首位。全社會研發經費支出居世界第二位，基礎研究和原始創新不斷加強，關鍵核心技術實現重大突破，創新主體和人才的活力進一步釋放，成功進入創新型國家行列。