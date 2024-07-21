陝西柞水公路塌橋31人仍失聯 下游發現墮河車輛 當地連夜搜救
撰文：林芷瑩
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陜西商洛市因暴雨引發山洪，柞水公路部分橋樑被沖毀垮塌，多輛汽車墮河，至少12人遇難，仍有31人失聯，當局持續搜救。
7月21日，在搜救現場，已有部分墮河車輛被確定位置，消防員與蛙人配合嘗試進入車廂內部，搜索失聯者。
《央視新聞》報道，現場水流仍湍急，但水位正快速下降，河灘裸露的面積不斷增大，天氣晴好，有利於搜救。
重型機械正清理橋墩附近堆積的雜物，以減輕未有垮塌的橋樑所承受的壓力。消防、武警等多支救援力量正拉網式排查，今早新發現3輛失聯車輛，救援人員正排查車內是否有人被困。
陜西高速的運營管理單位派出工作人員，包括安排檢修車對未坍塌橋樑加緊進行安全檢測。
目前，失蹤車輛和人員信息正在排查確認，已初步確認墮橋車輛25輛，車內司乘人員信息43人。核查核定組專家已到達現場，完成12名遇難者DNA樣本採集工作，稍後將確認身份。
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