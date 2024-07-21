習近平：關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定的說明

三中全會於7月15日至18日在北京舉行，全會審議通過《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》。

7月21日，中央公布關於《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》的說明。以下為全文：



習近平

同志們：

受中央政治局委托，我就《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》起草的有關情況向全會作說明。

一、關於確定全會議題的考慮

圍繞黨的中心任務謀劃和部署改革，是黨領導改革開放的成功經驗。從實踐經驗和現實需要出發，中央政治局決定黨的二十屆三中全會研究進一步全面深化改革、推進中國式現代化問題，主要有以下幾方面考慮。

第一，這是凝聚人心、匯聚力量，實現新時代新征程黨的中心任務的迫切需要。實踐充分證明，改革開放和社會主義現代化建設新時期，我國大踏步趕上時代，靠的是改革開放。黨的十八大以來，黨和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革，靠的也是改革開放。新時代新征程上，要開創中國式現代化建設新局面，仍然要靠改革開放。黨的二十大確立了全面建成社會主義現代化強國、實現第二個百年奮鬥目標，以中國式現代化全面推進中華民族偉大覆興的中心任務，闡述了中國式現代化的中國特色、本質要求、重大原則等，對推進中國式現代化作出戰略部署。要把這些戰略部署落到實處，把中國式現代化藍圖變為現實，根本在於進一步全面深化改革，不斷完善各方面體制機制，為推進中國式現代化提供制度保障。

第二，這是完善和發展中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化的迫切需要。黨的十八大以來，我們突出制度建設這條主線，通過全面深化改革完善各方面制度，推動中國特色社會主義制度更加成熟更加定型，國家治理體系和治理能力現代化水平明顯提高，為全面建成小康社會提供了有力制度保障。同時，要清醒看到，完善中國特色社會主義制度是一個動態過程，必然隨著實踐發展而不斷發展，已有制度需要不斷健全，新領域新實踐需要推進制度創新、填補制度空白。面對新的形勢和任務，必須進一步全面深化改革，繼續完善各方面制度機制，固根基、揚優勢、補短板、強弱項，不斷把我國制度優勢更好轉化為國家治理效能。

第三，這是推動高質量發展、更好適應我國社會主要矛盾變化的迫切需要。當前，推動高質量發展面臨的突出問題依然是發展不平衡不充分。比如，市場體系仍不健全，市場發育還不充分，政府和市場的關系尚未完全理順，創新能力不適應高質量發展要求，產業體系整體大而不強、全而不精，關鍵核心技術受制於人狀況沒有根本改變，農業基礎還不穩固，城鄉區域發展和收入分配差距仍然較大，民生保障、生態環境保護仍存短板，等等。歸結起來，這些問題都是社會主要矛盾變化的反映，是發展中的問題，必須進一步全面深化改革，從體制機制上推動解決。

第四，這是應對重大風險挑戰、推動黨和國家事業行穩致遠的迫切需要。推進中國式現代化是一項全新的事業，前進道路上必然會遇到各種矛盾和風險挑戰。特別是當前世界百年未有之大變局加速演進，局部沖突和動蕩頻發，全球性問題加劇，來自外部的打壓遏制不斷升級，我國發展進入戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期，各種「黑天鵝」、「灰犀牛」事件隨時可能發生。有效應對這些風險挑戰，在日趨激烈的國際競爭中贏得戰略主動，需要我們進一步全面深化改革，用完善的制度防範化解風險、有效應對挑戰，在危機中育新機、於變局中開新局。

二十屆三中全會。（新華社）

二、關於決定稿起草過程

2023年11月，中央政治局決定，成立黨的二十屆三中全會文件起草組，由我擔任組長，王滬寧、蔡奇、丁薛祥同志擔任副組長，在中央政治局常委會領導下承擔文件起草工作。12月8日，文件起草組召開第一次全體會議，文件起草工作正式啟動。在7個多月時間裏，文件起草組深入調查研究，廣泛征求意見，開展專題論證，反覆討論修改。

在決定稿起草過程中，我們重點把握以下幾點：一是總結和運用改革開放以來特別是新時代全面深化改革的寶貴經驗，確定遵循原則，堅持正確政治方向。二是緊緊圍繞推進中國式現代化、落實黨的二十大戰略部署來謀劃進一步全面深化改革，堅持問題導向。三是抓住重點，突出體制機制改革，突出戰略性、全局性重大改革，突出經濟體制改革牽引作用，凸顯改革引領作用。四是堅持人民至上，從人民整體利益、根本利益、長遠利益出發謀劃和推進改革。五是強化系統集成，加強對改革整體謀劃、系統布局，使各方面改革相互配合、協同高效。

這次全會文件起草，把發揚民主、集思廣益貫穿全過程。2023年11月27日，黨中央發出通知，就黨的二十屆三中全會議題征求各地區各部門各方面和部分幹部群眾意見。大家一致認為，黨中央決定黨的二十屆三中全會重點研究進一步全面深化改革、推進中國式現代化問題，彰顯了將改革進行到底的堅強決心和強烈使命擔當，是對新時代新征程舉什麽旗、走什麽路的再宣示，對以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業具有重大而深遠的意義。各地區各部門各方面就文件主題、框架、重要舉措等提出許多有價值的建議，為決定稿起草提供了重要參考。

2024年5月7日，決定稿下發黨內一定範圍征求意見，征求黨內老同志意見，專門聽取各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表意見，聽取相關企業和專家學者意見。從反饋情況看，大家一致認為，決定稿緊緊圍繞推進中國式現代化這個主題擘畫進一步全面深化改革戰略舉措，堅持正確政治方向，著力抓住推進中國式現代化需要破解的重大體制機制問題謀劃改革，主題鮮明，重點突出，舉措務實可行，是新時代新征程上推動全面深化改革向廣度和深度進軍的總動員、總部署，充分體現了完善和發展中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化的歷史主動，必將為中國式現代化提供強大動力和制度保障。同時，各方面提出了1911條修改意見和建議。文件起草組認真研究這些意見和建議，能吸收盡量吸收，作出221處修改。

在起草工作過程中，中央政治局常委會召開3次會議、中央政治局召開2次會議進行審議、修改，形成了提請這次全會審議的決定稿。

中共二十屆三中全會。（影片截圖）

三、關於決定稿基本框架和主要內容

決定稿除引言和結束語外，有15個部分，分三大板塊。第一部分為第一板塊，是總論，主要闡述進一步全面深化改革、推進中國式現代化的重大意義和總體要求。第二至第十四部分為第二板塊，是分論，主要從經濟、政治、文化、社會、生態文明、國家安全、國防和軍隊等方面部署改革。第十五部分為第三板塊，主要講加強黨對改革的領導、深化黨的建設制度改革、黨風廉政建設和反腐敗鬥爭。內容條目通篇排序，開列60條。

決定稿錨定2035年基本實現社會主義現代化目標，重點部署未來五年的重大改革舉措，在內容擺布上有以下幾個特點。

第一，注重發揮經濟體制改革牽引作用。深化經濟體制改革仍是進一步全面深化改革的重點，主要任務是完善有利於推動高質量發展的體制機制，塑造發展新動能新優勢，堅持和落實「兩個毫不動搖」，構建全國統一大市場，完善市場經濟基礎制度。

決定稿圍繞處理好政府和市場關系這個核心問題，把構建高水平社會主義市場經濟體制擺在突出位置，對經濟體制改革重點領域和關鍵環節作出部署。著眼增強國有企業核心功能、提升核心競爭力，提出增強各有關管理部門戰略協同，推進國有經濟佈局優化和結構調整，推動國有資本和國有企業做強做優做大；著眼推動非公有制經濟發展，提出制定民營經濟促進法，加強產權執法司法保護，防止和糾正利用行政、刑事手段干預經濟糾紛。提出加強公平競爭審查剛性約束，清理和廢除妨礙全國統一市場和公平競爭的各種規定和做法，完善要素市場制度和規則，等等。這些舉措將更好激發全社會內生動力和創新活力。

決定稿對健全推動經濟高質量發展體制機制、促進新質生產力發展作出部署。圍繞發展以高技術、高效能、高質量為特征的生產力，提出加強新領域新賽道制度供給，建立未來產業投入增長機制，以國家標準提升引領傳統產業優化升級，促進各類先進生產要素向發展新質生產力集聚。

決定稿對健全宏觀經濟治理體系作出部署。提出完善國家戰略規劃體系和政策統籌協調機制；統籌推進財稅體制改革，增加地方自主財力，拓展地方稅源，合理擴大地方政府專項債券支持範圍，適當加強中央事權、提高中央財政支出比例；完善金融機構定位和治理，健全投資和融資相協調的資本市場功能，完善金融監管體系。

決定稿對完善城鄉融合發展體制機制作出部署。提出健全推進新型城鎮化體制機制；鞏固和完善農村基本經營制度；完善強農惠農富農支持制度；深化土地制度改革。

決定稿對完善高水平對外開放體制機制作出部署。提出穩步擴大制度型開放；深化外貿體制改革；深化外商投資和對外投資管理體制改革；優化區域開放佈局；完善推進高質量共建「一帶一路」機制。

第二十屆三中全會，中央委員會總書記習近平發表重要講話。（影片截圖）

第二，注重構建支持全面創新體制機制。決定稿統籌推進教育科技人才體制機制一體改革，強調深化教育綜合改革、深化科技體制改革、深化人才發展體制機制改革，提升國家創新體系整體效能。

在教育體制改革方面，提出分類推進高校改革，建立科技發展、國家戰略需求牽引的學科設置調整機制和人才培養模式，超常佈局急需學科專業；完善高校科技創新機制，提高成果轉化效能。

在科技體制改革方面，提出加強國家戰略科技力量建設，優化國家科研機構、高水平研究型大學、科技領軍企業定位和佈局，改進科技計劃管理，強化基礎研究領域、交叉前沿領域、重點領域前瞻性、引領性佈局；強化企業科技創新主體地位，建立培育壯大科技領軍企業機制；允許科研類事業單位實行比一般事業單位更靈活的管理制度，探索實行企業化管理；深化職務科技成果賦權改革。

在人才發展體制機制改革方面，提出加快建設國家戰略人才力量，提高各類人才素質；完善青年創新人才發現、選拔、培養機制，更好保障青年科技人員待遇；強化人才激勵機制，堅持向用人主體授權、為人才鬆綁；完善海外引進人才支持保障機制。

第三，注重全面改革。決定稿在統籌推進「五位一體」總體佈局、協調推進「四個全面」戰略佈局框架下謀劃進一步全面深化改革，統籌部署經濟體制改革和其他各領域改革。

在民主和法治領域改革方面，對健全全過程人民民主制度體系、完善中國特色社會主義法治體系分別作出部署。提出加強人民當家作主制度建設；健全協商民主機制；健全基層民主制度；完善大統戰工作格局。提出加強重點領域、新興領域、涉外領域立法；健全監察機關、公安機關、檢察機關、審判機關、司法行政機關各司其職，監察權、偵查權、檢察權、審判權、執行權相互配合、相互制約的體制機制；完善推進法治社會建設機制。

在文化體制改革方面，著眼於推進物質文明和精神文明相協調的現代化，提出推動理想信念教育常態化制度化，改進創新文明培育、文明實踐、文明創建工作機制；優化文化服務和文化產品供給機制，建立優質文化資源直達基層機制；健全網絡綜合治理體系；推進國際傳播格局重構，構建更有效力的國際傳播體系。

在健全保障和改善民生制度體系方面，提出完善收入分配制度，規範收入分配秩序；優化創業促進就業政策環境，支持和規範發展新就業形態；健全靈活就業人員、農民工、新就業形態人員社保制度，全面取消在就業地參保戶籍限制；提出加快構建房地產發展新模式，充分賦予各城市政府房地產市場調控自主權；提出深化醫藥衛生體制改革，實施健康優先發展戰略；提出健全人口發展支持和服務體系，完善生育支持政策體系和激勵機制，完善發展養老事業和養老產業政策機制，按照自願、彈性原則穩妥有序推進漸進式延遲法定退休年齡改革。

在生態文明體制改革方面，提出完善生態文明基礎體制，健全生態環境治理體系，健全綠色低碳發展機制；提出實施分區域、差異化、精準管控的生態環境管理制度，健全橫向生態保護補償機制，實施支持綠色低碳發展的財稅、金融、投資、價格政策和標準體系，加快規劃建設新型能源體系。

中共二十屆三中全會。（影片截圖）

第四，注重統籌發展和安全。國家安全是中國式現代化行穩致遠的重要基礎。決定稿把維護國家安全放到更加突出位置，圍繞推進國家安全體系和能力現代化，提出構建聯動高效的國家安全防護體系，推進國家安全科技賦能；健全重大突發公共事件處置保障體系；建立人工智能安全監管制度；探索建立全國統一的人口管理制度；完善社會治安整體防控體系，依法嚴懲群眾反映強烈的違法犯罪活動。提出建立健全周邊安全工作協調機制；健全反制裁、反干涉、反「長臂管轄」機制；健全貿易風險防控機制，完善涉外法律法規體系和法治實施體系，深化執法司法國際合作。圍繞持續深化國防和軍隊改革，提出完善人民軍隊領導管理體制機制，深化聯合作戰體系改革，深化跨軍地改革。

第五，注重加強黨對改革的領導。黨的領導是進一步全面深化改革、推進中國式現代化的根本保證。決定稿提出完善黨中央重大決策部署落實機制；深化幹部人事制度改革，鮮明樹立選人用人正確導向，大力選拔政治過硬、敢於擔當、銳意改革、實績突出、清正廉潔的幹部，著力解決幹部亂作為、不作為、不敢為、不善為問題；樹立和踐行正確政績觀，落實「三個區分開來」，激勵幹部開拓進取、幹事創業；增強黨組織政治功能和組織功能；健全防治形式主義、官僚主義制度機制，健全不正之風和腐敗問題同查同治機制，豐富防治新型腐敗和隱性腐敗的有效辦法。

希望同志們深刻領會黨中央精神，緊緊圍繞全會主題進行討論，提出建設性修改意見和建議，共同把這次全會開好、把決定稿修改好。