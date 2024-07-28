湖南湘潭决堤逾50米　安全疏散3100人

湖南省連日暴雨成災，湘潭市涓水7月28日發生決堤險情，決口已擴至至少50米，暫無傷亡。內地極目新聞報道，出事村落一名幹部晚上稱，村內還有部份村民未被轉移。同日省內衡陽市也因暴雨致山泥傾瀉，有民宿酒店被掩埋，至少15死6傷。



2024年7月28日，受涓江河水位上涨影响，湘潭县易俗河镇郭家桥新塘村的四新堤出現决口。（央視圖片）

湘潭市防汛抗旱指揮部7月28日表示，受涓江水位上漲影響。當晚8時許，湘潭縣易俗河鎮郭家橋新塘村的四新堤出現決口，省市縣各級迅速調集力量進行搶險救援。

據指出，事發時涓江水位超過歷史紀錄，造成河水漫堤，未幾出現決堤。截至晚上9時40分，決口發展至50多米，已轉移群眾3,100多人，暫無人員傷亡。

極目新聞報道，據湘潭縣應急管理局工作人員表示，湘潭市縣兩級領導已趕到現場指揮搶險工作，受災區域有部分群眾提前轉移，剩下的正在轉移當中，尚未接到群眾被困消息。

資料顯示，涓水是湘江的一級支流，在湘潭縣境內流程57公里，流經湘潭縣7個鄉鎮，也是湘潭市儲備水源。

7月28日，湖南衡陽市南岳區壽岳鄉岳林村山泥傾潟現場。（新華社）

湖南省衡陽市南同日因強降雨引發山泥傾瀉，一間民宿酒店內21人被埋。截至當晚7時28分，現場救援工作結束，共搜救出21人，其中15人遇難，6人受傷。

受台風格美外圍雲系影響，湖南多地自26日起大雨，部份區域雨量突破歷史極值，導致湘江流域的耒水、洣水等多條河流水位猛漲，部份河段出現超警戒水位甚至出現超保證水位。

水文和氣象專家預測，未來48小時，湘中、湘北部份地區、湘西部份地區將續有暴雨，需要警惕洪水。