巴黎奧運｜張雨霏受訪反駁外媒「禁藥質疑」： 你唔話菲比斯？

「中國蝶后」張雨霏早前在女子100米蝶泳摘銅，後轉戰200米蝶泳，再添一銅。有澳洲記者在賽後訪問張雨霏時，以潘展樂在男子100米自由泳決賽中破世界紀錄奪金，暗指中國選手近年捲入禁藥風波，張雨霏霸氣反駁「為什麼中國運動員遊這麼快的時候要被質疑，那在此之前菲比斯（Michael Phelps）拿到七塊金牌、八塊金牌的時候為什麼沒有人敢去質疑？」



張雨霏力爭在200米蝶泳衛冕。（Getty Images）

賽後記者會，一名澳州記者問了關於潘展樂的問題，該名記者稱，潘展樂在男子100米自由泳決賽中的驚人成績讓不少外國媒體認為是「這個成績是不可能完成的」，他問張雨霏是如何看待潘展樂這樣的表現。

張雨霏堅定地表示，潘展樂的成績沒有任何問題，而且還是在不斷進行興奮劑檢測的情況下遊出來的，「並且在參加巴黎奧運會之前，潘展樂和我們其他隊友一樣，不斷接受興奮劑檢測，具體多少次數我不得而知，但我知道他在入村這一週都沒有斷過興奮劑檢測。」

潘展樂在男子100米自由泳展示超強實力。（路透社）

中國潘展樂在100米自由泳破世界紀錄奪金。(路透社)

最後她更強勢回應稱，「為什麼中國運動員遊這麼快的時候要被質疑，那在此之前菲比斯拿到七塊金牌、八塊金牌的時候為什麼沒有人敢去質疑他，萊德基從2012年到2024年稱霸了這麼多年的長距離，而且每屆都有金牌入賬，為什麼沒有人去質疑她呢。」

她強調，「潘展樂在遊出這個成績之前，他已經多次游進47秒，而且我們可以看到他穩定上升的趨勢，並不是說他從47秒5突然蹦到了46秒4。」

張雨霏最終在200蝶摘銅。（Getty Images）

巴黎奧運｜張雨霏100米蝶泳摘銅 特意祝賀香港隊奪金牌

即使遭生理期及生病夾擊，張雨霏還是堅持出戰。（Getty Images）