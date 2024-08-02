巴黎奧運｜中國隊奪11金！9面金牌由00後拿下　網民讚：後生可畏

2024年巴黎奧運會上，截至8月2日，中國11枚金牌有9面是由「00後」拿下，17歲黃雨婷和19歲盛李豪在射擊混合團體10米氣步槍金牌賽中拿下中國隊巴黎奧運會首金，19歲潘展樂在男子100米自由泳中破世界紀錄奪冠。



截至目前，中國代表團獎牌得主超六成都是「00 後」。相比之下，其他國家或地區的獎牌得主中，只有近四成是「00 後」。



00後頂住中國奧運半邊天

《澎湃新聞》整理，在中國的奧運歷史上，年紀輕輕就拿下獎牌的奧運選手不在少數，集中在跳水、游泳、體操等項目。

1992年巴塞隆納奧運會上，年齡為13歲353天的伏明霞獲得女子10米跳台項目的金牌，成為中國跳水歷史上最年輕的奧運金牌得主。

2021年東京奧運會上，年僅14歲的全紅嬋贏得個人首枚奧運金牌，被讚有「水花消失術」。當時她在決賽的完美五連跳拿下了466.2分，創下女子10米跳台的歷史最高分。

巴黎奧運跳水女子雙人十公尺台決賽中，大陸選手陳芋汐/全紅嬋奪得金牌。（Reuters）

賽後，陳芋汐抱起全紅嬋。（Getty Images）

今年的奧運賽場上，「00 後」已經快頂住中國奧運的半邊天——43.7%都是00後，53.6%是90後，2.8%是80後。其中，年紀最小的是11歲的中國滑板選手鄭好好，和她相差38歲的英國選手安迪·麥克唐納（Andy Macdonald）則是史上最年長的奧運滑板項目參賽者。

在巴黎奧運會資格系列賽中，年僅11歲的鄭好好憑借兩站比賽的出色發揮，在女子碗池項目中「壓線」取得巴黎奧運會入場券。（微博＠新華社）

在巴黎奧運會資格系列賽中，年僅11歲的鄭好好憑借兩站比賽的出色發揮，在女子碗池項目中「壓線」取得巴黎奧運會入場券。（微博＠新華社）

奧運比賽項目「年輕化」？

縱觀整個奧運歷史，年齡最小和最大的獎牌得主足足相差了62歲，分別是10歲的體操運動員迪米特里奧斯·倫茲拉斯（Dimitrios Loundras）和72歲的瑞典射擊選手奧斯卡·斯旺（Oscar Swahn）。

近年來，奧運會增設了許多新項目：2021年的東京奧運會引入了自由式小輪車、衝浪、運動攀岩和滑板等極限運動；霹靂舞則於今年首次亮相巴黎奧運會。在這些項目中，我們可以看到越來越多年輕的身影。7 月 31 日，參加自由式小輪車比賽的 18 歲小將鄧雅文為中國拿到了該項目的首枚金牌。

不過，有一些奧運項目上經驗老到或許更加重要，很多選手能夠多次參賽，並厚積薄發奪得獎牌。像馬術、帆船和射擊等運動，這些項目對運動員的力量和速度的要求較低。更多地，選手們需要在比賽中保持穩定、沉著才能出色地發揮。

以射擊項目為例，中國獎牌得主在 16 至 43 歲間的各個年齡段幾乎都有所分布。在 2004 年的雅典奧運會上，43歲的王義夫第六次參加奧運會，奪得男子 10 米氣手槍金牌。當時，王義夫在接受《遼瀋晚報》記者的採訪時說道：「有人說我是老將，我不覺得自己老，否則我現在就不會奮戰在一線上。很多人認為我經驗豐富、每逢大賽臨危不亂，失敗也是運氣不佳所致，其實在關鍵時刻我和年輕選手一樣緊張！」

謝瑜在男子10米氣手槍為中國贏得今屆第三面金牌。（新華社）

在巴黎奧運會上，51 歲的土耳其射擊選手尤素福·迪凱奇（Yusuf Dikeç）也跟不少「00 後」一樣，憑藉「鬆弛感」出圈。他僅僅戴了一副普通近視鏡外加睡眠耳塞，在單手插兜的情況下拿下銀牌。

巴黎奧運｜土耳其大叔輕裝殺手look射擊爆紅 親解手插褲袋之謎

但如果從平均值來看，即使中國的射擊、田徑、曲棍球等項目存在年齡偏大的選手，其平均年齡也都集中在25到28歲之間，運動員們仍然處在人生的年輕力壯階段。

相比之下，英國和美國的奧運獎牌得主年齡偏大。例如，英國在整個奧運歷史上的射擊項目獎牌得主平均年齡是39.1歲。奧運會歷史上，年齡最大的獎牌得主來自射擊項目——1920年，72 歲高齡的瑞典射擊選手奧斯卡·斯旺拿下射擊銀牌。

不過，如果從2000年開始統計，在許多項目上，中國和日本的獎牌得主年齡逐漸接近英國和美國的獎牌得主年齡。比如，在 2000 年之前，中國和英國的射擊項目獲勝者平均年齡相差13.7歲，而在2000年之後，兩者相差已經變為2.8歲。

在金牌之外，銀牌和銅牌選手也同樣值得關注。本屆奧運會上，就有多名中國選手拿下銀牌和銅牌，比如20歲在女子100米蛙泳中獲得了銀牌，程玉潔和余依婷等四名「00 後」在女子4×100米自由泳接力中獲得銅牌。