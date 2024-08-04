杭州錄41.9℃創歷史新高　今明仍可能現極端高溫

浙江杭州市上周六（3日）錄得41.9℃，打破歷史最高氣溫紀錄。

杭州市氣象台於今（4日）早9時02分發布高溫红色預警信號，受副熱帶高壓控制，預計上城區、濱江區、拱墅區、西湖區大部分街道最高氣溫可達40℃以上。



上周六下午2時33分，杭州國家基準氣候站氣溫達到41.9℃，突破2022年8月14日的41.8℃，創歷史新高。同日最低氣溫31℃，是1951年有連續氣象觀測記錄以來，8月上旬乃至8月上半月內日最低氣溫的最高值。

2024年8月3日，浙江杭州，西湖白堤上的遊客頂著烈日遊玩。（視覺中國）

除了杭州的最高氣溫紀錄創歷史新高，浙江省還有10地突破42℃，包括桐廬（42.4℃）、義烏（42.8℃）、永康（42.3℃）、諸暨（42.5℃）、東陽（42.4℃）等地。

杭州市氣象台預計，今、明兩天副熱帶高壓依舊強勢，仍可能有極端高溫出現，全市最高氣溫40-42℃，局部42℃以上，高溫極值將接近或超過歷史紀錄；8月6日後副熱帶高壓強度有所減弱，但高溫仍將持續，最高氣溫38-40℃，局部40℃以上。