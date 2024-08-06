潘展樂再向央視「告狀」　直言巴黎奧運村餐食差：肉跟啃木頭一樣

「中國飛魚」、20歲游泳小將潘展樂，在巴黎奧運打破世界紀錄，贏得廣泛關注。他還在賽後採訪中數次爆出金句，給人留下「童言無忌」的印象。周一（8月5日），潘展樂接受央視訪問時再銳評奧運村餐食，稱「肉跟啃木頭一樣」。



潘展樂接受央視訪問時銳評巴黎奧運村餐食。（網上圖片）

央視主持人王冰冰連線採訪潘展樂，被問及「奧運村餐食怎麽樣」，潘展樂直言，「這邊吃的太差了」，王冰冰試圖「挽回局面」說，「太清淡了」，潘展樂就字正腔圓地說，「太差勁了」。

潘展樂續稱，「這邊唯一的調料只有鹽，做出來的肉就跟啃木頭一樣，而且想加調料也沒有」。說完之後，潘展樂反應過來說，「是不是不能評價奧運村的」，其後還改口稱，「這邊的食物非常有當地的風味，很獨特，獨特到一種境界」。

潘展樂。（路透社）

潘展樂在巴黎奧運男子100米自由泳游出46.40秒奪金。（微博@潘展樂）

相關採訪片段再次引起網民關注：

「樂樂有話真的直說，從不拐彎抹角。」

「19歲:有話直說。20歲:懂點人情世故，但不多。」

「潘展樂有一種口無遮攔卻又情商很高的樣子，反正不能讓自己受一點委屈。」

「你說他敢說吧，最後還想起來找補。你說他懂人情世故吧，他又已經把什麽都說了。」

「外公前兩天還采訪里講樂樂從小就不挑食，什麽都愛吃，吃上一點不用大人費心。」



事實上，這並不是潘展樂第一次在巴黎奧運期間「告狀」，此前，潘展樂在男子100米自由泳游出46.40秒奪金，一舉打破自己此前創下的世界紀錄46.80秒及奧運紀錄46.92秒。

賽後，潘展樂在接受央視訪談時，突然說自己是「一雪前恥」，開始和記者吐苦水稱，「之前我們第一天4×100接力，我在下面跟（澳洲隊）查爾莫斯（Kyle Chalmers）打招呼，他一點都不理我，包括美國隊的阿列克西（Jack Alexy），我們訓練的時候教練在岸上，他們那種滾翻直接往教練身上濺水花，就是感覺有點看不起我們的樣子。」

潘展樂在「告狀時」一度猶豫「這個能說嗎？」，但央視記者鼓勵他說下去，潘展樂接着說，「今天我終於把他們所有人都拿下了！」