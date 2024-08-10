巴黎奧運｜澳洲水球員暗示遭抓傷　中國選手曬傷痕：誰也別說誰

巴黎奧運正進行中，近日，澳洲水球運動員卡恩斯（Tilly Kearns）在社交平台上曬出賽前賽後傷痕對比照，暗示中國運動員比賽中抓傷了她，引起熱議。隨後，有網民將截圖發到中國女子水球隊長熊敦瀚的帳號下並詢問這是否正常。對此，熊敦瀚曬出自己傷痕累累的照片，並霸氣回應，「對抗項目誰也別說誰」。



卡恩斯在社交平台上曬出賽前賽後傷痕對比照，暗示中國運動員比賽中抓傷了她，引起熱議。（影片截圖）

熊敦瀚曬出自己傷痕累累的照片，可見其胸口還有血跡。對於卡恩斯的傷勢是否「正常」，熊敦瀚回應道：「對抗項目誰也別說誰，不發到網上是因為項目本身的魅力會掩飾很多不為人知的傷痛。」

熊敦瀚的胸口有血跡。（微博）

熊敦瀚回應道「對抗項目誰也別說誰」。（微博）

而對於網友們對其傷勢的關心，熊敦瀚表示：「不用啦！水球運動員或多或少身上都有點傷，而且如果我沒記錯這應該是很早以前的事情了。」

另在周五（9日），中國女子水球隊隊員農三鳳也對事件表示：「這個美女是中鋒，我身上的道子都是她抓的，因為我就是防她的，我胸口前的抓痕可不少，留疤了，誰能懂啊！」

在本屆奧運女子水球小組賽，中國隊四連敗，無緣晉級。對此，熊敦瀚在社交平台寫道：「成就一項事業也許需要幾代人的薪火相傳、前仆後繼，結果固然重要，重要的也是全國上下兩百多人十幾年來的堅持，冷門的可能是項目，但是火熱的是心，十二年從里約走到東京再到巴黎，只能把淚水留在巴黎。」

熊敦瀚。（微博）

據了解，水球起源於19世紀中葉的英國，起初是一種娛樂活動，人們遊泳時會在水中傳擲足球，故有「水上足球」之稱。後來則逐漸形成兩隊之間的競技水球運動。而該項目比賽相當激烈，對運動員的力量、速度、耐力和靈活性有較強要求，同時運動員除一般遊泳技術外，還必須具備良好的專項技術，如踩水、起跳、轉體、擡頭爬泳、快速起動、急停、變向遊等。