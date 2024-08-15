王毅談中國未來：必將跨越修昔底德與中等收入陷阱

外交部長王毅8月13日在《人民日報》發表撰文，分析當前中國面臨的國際局勢與未來發展戰略。在這篇題為《為進一步全面深化改革、推動中國式現代化營造良好外部環境》的文章中，王毅強調，儘管中國已進入一個機遇與挑戰並存、不確定因素增加的時期，但中國將堅定不移地推動現代化建設，並成功跨越國際社會所謂的「修昔底德陷阱」（Thucydides Trap）和「中等收入陷阱」（middle income trap）。



王毅在文章中指出，中國的發展模式已經創造了經濟快速增長與社會長期穩定的雙重奇蹟。具體而言，中國近1億農村貧困人口成功脫貧，對全球減貧的貢獻率超過70%，而在世界經濟增長中，中國連續多年貢獻率超過30%。這些成就顯示出中國改革創新所帶來的巨大動力，以及其在全球經濟中不可忽視的地位。

王毅強調，中國的持續發展壯大，將有效避免陷入「修昔底德陷阱」—即新興大國崛起挑戰現有強權地位時，雙方可能爆發戰爭的風險。同時，王毅也對中國避免落入「中等收入陷阱」表示出信心，認為中國不會在達到中等收入水準後陷入增長停滯，而是會繼續深化改革，推動經濟結構轉型升級，實現持續穩定的增長。

中美大國博弈備受關注，兩國能否避開修昔底德陷阱是人們關注的焦點。圖為2022年11月14日，美國總統拜登（右）與中國國家主席習近平（左）出席G20（二十國集團）峇里峰會時進行場邊會晤。（Reuters）

在這篇文章中，王毅還對當前複雜的國際局勢進行了分析。他坦言，全球化面臨逆流，單邊主義和保護主義抬頭，局部衝突和動盪頻發，全球性挑戰不斷加劇。面對這些風險和挑戰，中國的對外政策將更加堅定，全面貫徹整體國家安全觀，為現代化建設提供堅實的安全保障。

他特別提到，國際社會中有個別大國利用台灣、香港、新疆、西藏及人權問題，試圖干涉中國內政，攻擊並抹黑中國的國際形象。針對這些挑戰，王毅強調中國將堅決反擊，維護國家統一和領土完整，並持續推進全球和平與國際正義的事業。

此外，王毅強調，中國外交工作的核心是在黨中央的集中統一領導下進行，確保黨的領導地位不受動搖。他呼籲全體外交人員要毫不動搖地堅持外交大權在黨中央，進一步強化對外工作的體制機制，確保黨中央的決策部署能夠全面落實。

王毅最後總結道，中國有能力、有信心應對國際社會中的各種挑戰，並將在推動中國式現代化的進程中，繼續為世界和平與發展貢獻中國智慧和中國力量。