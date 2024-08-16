內地陽光私募暴雷！12.52億元存銀行竟被離奇轉走只剩8.6萬元

內地陽光私募基金暴雷！8月15日內媒報道，浙江優策投資三隻基金年報披露的12.52億元存款，存放在長安銀行，幾乎全被轉走，到今年（2024年）7月，銀行存款帳戶餘額僅剩下8.6萬元，基金管理人還暫停申贖業務。此事讓購買陽光私募優策投資基金產品的投資者們，十分震驚，也震驚內地金融界。



據了解，自2019年以來，長達四五年的時間內，有神秘之手悄悄劃走上述銀行帳戶的存款。對此，優策投資現任法定代表人、託管券商以及投資者竟都渾然不知。



浙江優策投資三隻基金年報披露的12.52億元存款被轉走。（每日經濟新聞）

《每日經濟新聞》記者統計「優策長實」、「優策長秀」和「優策月月盈3號」三個產品披露的2023年年報發現，銀行協議存款合計金額達12.52億元。

到了今年7月3日，投資者發現《帳戶餘額明細表》並未如期公布，而在長安銀行列印的帳戶流水憑證顯示，協議存款僅剩下8.6萬元。

從上到下依次為：優策長實、優策月月盈3號、優策長秀存款帳戶交易明細（部分截圖），三個帳戶合計金額只剩8.6萬元。（每日經濟新聞）

7月10日，優策投資發佈部分基金運作重大事項公告，暫停了上述基金的申贖業務辦理，同時提到，將與公安機關、長安銀行總行對接。隨即，優策投資委託律師向長安銀行發去律師函，律師函統計的存款總額則為13.2億元。

補充協議開通網銀轉給了三家公司

《每日經濟新聞》調查發現，私募基金12.52億元存款之所以遺失，原因是有人簽訂補充協議，為存款產品開通了合約不允許的網銀，且有三家公司透過網路銀行從長安銀行賬戶轉走資金，分別是：寶雞鳳凰嶺股權投資管理有限公司、西安暢融投資管理有限公司和寶雞遠大資產管理有限公司。

陽光私募基金在存款協議中約定不得開通網銀。（每日經濟新聞）

報道指，自2019年3月以來的每個月，短則4天，長則一周，基金投資賬戶就會轉款存款帳戶。大部份情況下，在存款帳戶到賬的同一天，資金就會被劃給上述三家公司，有關情況持續了四、五年。

（每日經濟新聞製圖）

對於為何在存款協議中約定不得開通網銀但隨後又開通，長安銀行寶雞分行相關人士表示「開通網銀都是企業申請的，當時企業這邊是和銀行簽了一個補充協議申請開通網銀，我們完全是按照企業要求去執行的」。

長安銀行喊冤 誰的責任？

長安銀行總行表示，優策投資在長安銀行開設的是存款結算帳戶，「客戶存取款是自由的，且長安銀行不具有基金託管人資格，所以也不存在監督職能。」

長安銀行相關人士坦言，「現在不管多少個客戶（投資者）打電話，我們這邊都是給客戶耐心解釋，因為這是我們的一個義務，但我們這個也很冤枉，我們搞服務行業的也沒辦法」，長安銀行也將記錄都已交給司法機關。

《每日經濟新聞》採訪一位國有大行相關業務的專業人士，他認為，補充協議是用來給主合同做加法的，不能獨立於主合同甚至對抗主合同，「主合同明確了不能劃轉款項，就是為了規範13億元資金用途，從實際意義看，就是把帳戶定性為『資金監管類』帳戶，所以銀行在合同簽訂後往外劃轉資金，就是沒有遵守對帳戶資金的專項使用原則，從而違背了合同甲乙雙方的簽訂初衷。」

上述受訪人士認為，只要合同約定該帳戶不得隨意轉出，銀行都無法免除相應責任，哪怕見到支票都不能轉賬。

網民點睇：

這已經不是暴雷的程度了，直接是遇上了金融詐騙吧？

銀行有內鬼吧？這但凡少一點配合都做不了這個事。

這沒有內鬼接應我是不信的。12.52億可以去國外吃香喝辣一輩子了啊！

上億轉走都沒人發現嗎，我轉個幾萬都被限額呢？

管理問題，私募的錢應該任何人不允許取出，只有贖回的基民可以，否則就沒有信心了，誰敢投呀？

