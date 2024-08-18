廈門大學發文籲盡快準備「接管台灣」建治理試驗區　文章遭下架

台媒中央社報道，廈門大學海峽兩岸城市規劃研究所5日發文，呼籲大陸當局盡快啟動「台灣接管準備」，宣稱隨著特朗普（Donald Trump，又譯川普）上台的可能性越來越大，統一台灣的時間表隨時可能提前，做好統一以後「全面接管台灣」的預案已經迫在眉睫。不過文章發表後，隨即遭下架。



廈門大學海峽兩岸城市規劃研究所5日發文，呼籲大陸當局盡快啟動「台灣接管準備」。（視覺中國）

報道引述該文章指，香港過去幾年的動盪表明，政權移交如果沒有充分做好預案，會對未來社會秩序的平穩移交帶來非常嚴重的後果。文章稱，由於台灣不存在「五十年不變」的問題，一旦大陸對台灣接管，其深度和廣度要遠遠大過1997年的香港，「做好統一以後全面接管台灣的預案已經迫在眉睫」。

文章提出兩項建議：第一，盡快成立中央台灣工作委員會；第二，盡快建立台灣治理試驗區。

中央台灣工作委員會的唯一目標就是作為「影子政府」隨時入台接收對岸政權。文章並建議中央台灣工委相關部門以個人諮詢、專案委託等方式，讓島內精英和機構盡可能多地參與台灣接收方案的設計，就有可能對未來的政權轉變衝擊準備好更多的預案，島內也會形成穩定的預期和心理準備。

盡快建立台灣治理試驗區

在「盡快建立台灣治理試驗區」方面，文章稱香港最近的動盪表明，一國兩制，完全接受現有的制度的做法並不一定適合台灣，台灣一開始就要以徹底融入大陸為目標。為了提前試驗政策的效果，培訓接管政權的幹部，有必要設置一個高度模擬的實體環境，全面類比島內統一後的管理模式。

文章建議，「台灣治理試驗區」地點可以選在與金門接壤的廈門翔安區、泉州南安市。特別是由於金廈來往密切，在此設實驗區最有利於複製、模仿台灣現在的行政體制。

文章並建議培訓幹部，指台灣脫離大陸多年，在大陸駕輕就熟的幹部，在台灣可能要從ABC學起。無論是與居民的互動模式，還是和媒體溝通的方法，都是大陸幹部所不熟悉的。這就需要一個學習治理台灣的真實場景。試驗區可透過「引進台灣退休的軍公教人員」，協助制定接管的政策細節，縮短政權切換這一風險最大的過渡期。