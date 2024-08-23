賴清德就任後高官首訪美　陸外交部：促美方慎之又慎處理涉台問題

周四（22日），《金融時報》引述知情人士報道指，台灣國安會秘書長吳釗燮及外交部長林佳龍本周訪問華府與美方進行會談，為賴清德5月就任總統以來的首批高階訪美團。對此，大陸外交部回應指，反對任何形式的美台官方往來，並敦促美方慎之又慎處理涉台議題。



報道指，吳釗燮與林佳龍訪美會晤的具體地點或時間未有透露，但知情人士指出，這類對話已存在多年，屬於台美間特殊外交對話的一環，即所謂「特殊管道」，是台美高層官員進行細緻討論的難得機會。

報道續指，歷屆美國政府一直對這項敏感的對話保密，以避免受北京抨擊，2021年後才曝光，當時時任外長的吳釗燮率領台灣代表團，與美國官員在馬里蘭州城市安納波利斯（Annapolis）會面。

對於消息，大陸外交部發言人毛寧回應，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，這個立場是一貫、也是非常明確的。

毛寧又稱，中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，將美國領導人就涉台問題所做的承諾落到實處，慎之又慎處理涉台問題，停止美台官方往來，停止升級美台實質關係，停止以任何方式縱容支持「台獨」分裂行徑。