路華女逆行打尖　狂摑退伍軍人致流血　警｢拘10天罰1千｣遭疑過輕

山東青島周三（8月28日）發生一宗交通事故，一名駕駛路華越野車（Land Rover）的女子逆行打尖不成，追尾前方巴士，但她卻惱羞成怒怪罪對向正常行駛的司機不讓路，對其瘋狂辱罵兼連摑10幾巴致流血，更囂張大喊「逆行怎麼了？打你怎麼了？」事件一時引起廣泛熱議。

對此，青島警方周四（8月29日）發布通報稱，已依法對肇事打人女子處以10日行政拘留，並罰款1000元人民幣，惟網民紛紛質疑處罰過輕，「這就是個笑話」。



一名駕駛路華越野車（Land Rover）的女子逆行打尖不成，追尾前方巴士。（影片截圖）

女子認為錯在對面正常行駛的車輛。（影片截圖）

女子認為錯在對面正常行駛的車輛。（影片截圖）

女子毆打男司機。（影片截圖）

女子態度非常囂張。（影片截圖）

事發於青島嶗山風景區，網傳影片顯示，女子駕駛的白色路華越野車追尾前方巴士後，幾乎打橫停在對向車道，導致其他車輛無法通過。肇事後，女子下車瘋狂大喊，並認為對面正常行駛的男司機不讓路才釀成車禍。

於是，女子憤怒地打開對方車門，大肆辱罵車內司機，更大力毆打男司機面部，致口鼻流血。期間男司機一直未有還手，不過女子卻理直氣壯地叫囂，「我逆行怎麽了？我打你怎麽了？」、「你報警啊！」，隨後女子駕車逃走。

事件隨即引發廣泛關注，青島市公安局嶗山分局通報稱，王某（女，38歲，嶗山區人）駕車行至嶗山區青山村觀景台附近時逆向行駛，因對向正常行駛的林某某（男，26歲，嶗山區人）未對其讓行，王某下車對林某某進行辱罵、毆打。警方接報後即時開展工作，將王某查獲。

女子態度非常囂張。（影片截圖）

男司機被打致流血。（影片截圖）

女子打人後駕車逃走。（影片截圖）

女子打人後駕車逃走。（影片截圖）

被打男司機是一名2022年退伍解放軍人。（網上圖片）

經調查，王某行為違反《中華人民共和國治安管理處罰法》第四十二條、第四十三條的規定，警方依法對王某併處行政拘留10日，罰款1000元人民幣。

處罰結果遭到網民質疑：

「這背後要沒有大樹肯定不敢這麽歪。」

「故意傷害，肇事逃逸就拘留十天？說好的依法治國呢？」

「逆行+下車辱罵+打人打出血，被打的正常行駛司機全程克制挨打沒還手。」

「肇事逃逸，毆打他人起碼輕傷，才tm拘留10天？ 難道不是刑事拘留嗎？」

「擊打正常行駛司機面部至流血，這個都不賠償嗎？就罰款一千？」



此外，有網民通過肇事車輛的車牌號，稱囂張的王姓女子是一名公職人員，現任青島市嶗山區城市管理局城市運行服務中心副主任，不過嶗山區城市管理局闢謠稱此為「假消息」。而至於被打男司機是一名2022年退伍解放軍人。