01湛江直擊！全紅嬋經濟熱老家現人龍　鄰居豪言：檔口要開去香港

全紅嬋於8月30日隨巴黎奧運國家隊代表團展開訪港最後一日行程，她在維多利亞公園游泳池再現水花消失術，稱讚「香港很好玩」，又再以廣東話祝賀大家「恭喜發財」，可愛又專業的表現擄獲許多市民的心，離場時觀眾席更再拋下不少烏龜公仔。



《香港01》記者8月30日到訪全紅嬋的家鄉廣東湛江邁合村，同樣感受到全紅嬋的魅力。暑假的尾聲，邁合村一條二百多米的鄉村街道已成「小吃一條街」，絡繹不絕的遊客前來打卡觀光，有攤販聽聞全紅嬋在香港也受到港人喜愛，開心地說，「歡迎大家來湛江，我也希望以後把檔口開到香港去！」，當地的官員則稱「相信全紅嬋的熱度不會過去」，「我們現在這裏每天晚上都很多人，門庭若市」。



邁合村一條二百多米的鄉村街道已成「小吃一條街」，絡繹不絕的遊客前來打卡觀光。（歐嘉樂攝）

邁合村一條二百多米的鄉村街道已成「小吃一條街」，絡繹不絕的遊客前來打卡觀光。（歐嘉樂攝）

邁合村行車路攤販群聚成步行街：最多時一天有萬名遊客

記者還未到邁合村，已看到不少進村的車輛堵在路口，幾名交警在路邊維持秩序；村裏的停車場停滿了外地車輛，就連馬路上都有看不到頭的停車長龍。巨大的奧運五環和全紅嬋奪冠照片成為村口標誌，十分醒目。有不少帶著孩子的家長，還有網紅直播，都會先在這裡拍照留念，拍影片介紹「這裡就是全紅嬋的家鄉邁合村」。

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邁合村村長介紹，村民們都沒想到，全紅嬋奪冠後能夠吸引這麼多遊客前來，「最多時一天有近1萬遊客，大家都很歡迎來自各地的朋友們。」（歐嘉樂攝）

「全紅嬋熱」帶動邁合村經濟，最高一日遊客近萬名。（歐嘉樂攝）

01記者直擊湛江邁合村小吃一條街：

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攤販日賺千餘元 開心全紅嬋受港人喜愛：要把檔口開到香港去

燒豬肉、蝦餅、甘蔗汁，各種湛江小吃匯聚在此，還有到處可見的奧運五環紀念品、小烏龜玩偶，各種小攤位整齊地擺在居民樓前，原本的行車主路已完全變成步行街。村長介紹，村民們都沒想到，全紅嬋奪冠後能夠吸引這麼多遊客前來，「最多時一天有近一萬遊客，大家都很歡迎來自各地的朋友們。」

全紅嬋帶紅了奧運五環眼鏡，小吃街上隨處可見。（歐嘉樂攝）

過去，邁合村的村民以務農為主，外出打工為輔，「全紅嬋熱潮」出現後，許多外出打工的村民也回到家鄉在家門口做起小生意，甚至能賺更多錢。在小吃街上有3個檔口的全南榮驕傲地向記者介紹，遊客多時每天能賺1千多，家裏的親戚都來幫忙打理生意。聽聞在全紅嬋在香港也受到港人喜愛，全南榮開心地說，「歡迎大家來，我也希望以後把檔口開到香港去！」

邁合村村民全南榮在小吃街上有3個檔口，他豪言「要把檔口要開去香港」。（歐嘉樂攝）

除了小檔口外，村裏還開起第一家餐館；還有小吃攤前擺放了桌椅，供遊客休息。「全紅嬋經濟」不僅帶動本村經濟，有許多外村村民也過來開檔，熱潮蔓延至整個麻章鎮。

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全紅嬋家遭熱情遊客圍堵 村書記回憶她的「入選細節」

邁合村小學和全紅嬋家是邁合村主要兩個打卡地。「全紅嬋就是在這裡讀書到二年級第一學期，就被體育學校選中去跳水」，村書記介紹，選拔時，全紅嬋與另外兩個女孩跳遠成績優異被選中，但只有全紅嬋告訴教練，「自己喜愛跳水」而成功加入湛江體校。

邁合村小學是一個當地重要的打卡景點。（歐嘉樂攝）

全紅嬋家門口則被遊客團團為主，大家排隊在「全紅嬋巴黎奪冠」照片牆和大門口拍照，門前兩顆鳳凰樹，也被稱為「水花消失『樹』」。期間，記者看到有全紅嬋家人從裏內走出，雖然僅背對大門，仍立刻引起眾人圍上前拍照。

村長說，全紅嬋的父母家人都住在這裡，為了不妨礙家人們的正常生活，門口也安排了義工和巡邏警察維持秩序，「現在他們（全紅嬋家人）也習慣了這種生活，他們出來的時候，大家也會自覺留出位置（通道）。」

全紅嬋爺爺家前擠滿好奇的遊客。（歐嘉樂攝）

全紅嬋家門口的鳳凰木被命名為「水花消失樹」。（歐嘉樂攝）

全紅嬋一家，右二為全文茂。（新浪新聞）

據此前報道，全紅嬋的熱度帶來的經濟效益可觀，哥哥全進華及爸爸全文茂都有網上「帶貨」生意，其中全進華8日在巴黎塞納河畔的一場直播的銷售額更高達至500萬到750萬元（人民幣，下同）。熱情好客的全紅嬋的父親也在網上賣月餅，8月15日更曾在家門口擺攤，免費請遊客吃月餅。

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「一人奪冠，全村光榮」

17歲的全紅嬋，在巴黎奧運與搭檔陳芋汐在女雙10米跳台跳水決賽中，拿到她在本屆巴黎奧運的第一面金牌，隨後又成功衛冕女子單人10米跳台冠軍。全紅嬋無疑是本次奧運會運動員中的「人氣王」。

記者觀察到，許多家長也趁暑假帶孩子來邁合村，希望能夠學習全紅嬋刻苦努力、不放棄的精神。有小朋友跟記者說，自己看全紅嬋跳水，覺得她是偉大的運動員；還有小朋友說，全紅嬋「一人奪冠，全家光榮。」

看到這麼多父母小朋友來到邁合村，全南山稱，全紅嬋奪冠令湛江市乃至邁合村的知名度提升不少，「大家都想嚟睇吓全紅嬋」。他認為，全紅嬋奪冠是靠自己的努力，「最後嘅勝利屬於自己」。全國各地的人，特別是父母都會帶小朋友到邁合村傳授奧運精神，教育後代學習全紅嬋拼搏的精神、為國家爭光的精神，「我特別高興」，邁合村的村民都非常歡迎大家蒞臨。

邁合村夜晚還是擠滿了遊客。（歐嘉樂攝）

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