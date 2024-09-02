寧德時代董事長警告：內地大部分新能源車電池安全性不足

中國新能源汽車市場正迅速擴張，然而隨之而來的電池安全問題卻日益嚴峻。針對近期頻發的電動車起火事件，車用電池龍頭製造商寧德時代董事長曾毓群本月1日於四川宜賓舉行的「2024世界動力電池大會」上發出警告，指出當前中國市場上大部分新能源汽車的電池安全性不足，可能給消費者帶來重大風險。



曾毓群在演講中坦言，目前許多新能源車廠商所宣稱的電池安全失效率僅為百萬分之一，實際上，根據最新數據顯示，這一失效率可能高達萬分之一甚至千分之一，遠超出公眾預期。

曾毓群引述央視報道指出，去年內地新能源車的火災發生率約為萬分之0.96，全國2500萬輛新能源車裡裝載的電芯數量，已達到了數十億個。這個絕對值乘以上述安全失效率，「安全風險可想而知」。

7月16日，廣州市海珠區有電動車自燃起火，現場火勢猛烈，冒出大量濃煙。（影片截圖）

針對這一情況，曾毓群呼籲業界應該放下短期利益的競爭，優先考慮消費者的安全。他提出，行業內部必須攜手合作，建立一條「絕對的安全標準紅線」，這樣才能有效降低潛在的風險。他進一步指出，動力電池的安全性是一項「複雜的系統工程」，需要從材料開發到製造工藝的各個環節進行全面提升。曾毓群強調，唯有高標準的發展，才能保障行業的可持續性，「高安全」則是動力電池行業的生命線。

草根階層的曾毓群，憑藉敏銳的市場嗅覺和奮鬥精神，帶領寧德時代嶄露頭角。（Getty/當代中國授權）

在大會上，曾毓群還披露了寧德時代在其他領域的最新進展。他透露，寧德時代已成功完成了4噸級民用電動飛機的首次試飛，這一成就標誌著該公司在電動飛行領域邁出了重要一步。此外，搭載寧德時代動力電池的電動垂直起降飛行器（eVTOL）預計將於今年年底進行首次飛行。這些新技術的應用不僅展示了寧德時代在電池技術方面的領先地位，也再次強調了電池安全性在新興交通工具中的重要性。

隨著新能源汽車和相關技術的飛速發展，市場對電池安全的關注度也在逐步提升。曾毓群的發言無疑為行業敲響了警鐘，未來如何提升電池安全性將成為中國新能源車市場面臨的重大挑戰。寧德時代作為全球電池領域的領軍企業，其倡導的「高安全標準」或將成為引領行業發展的關鍵。