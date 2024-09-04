華為將發布全球首款三折疊屏手機　「很大、很薄」預計售價多少？

中國通訊設備巨頭華為預計將在9月10日，正式發布全球首款三折屏手機Mate XT。



華為MateXT非凡大師預告影片。（華為）

綜合快科技、IT之家等報道，華為終端官微星期二（9月3日）陸續公布華為Mate XT旗艦機的五名代言人，分別是主持人尼格買提、樊登讀書創始人樊登、乒乓球運動員許昕、演員于和偉、演員楊冪。

官方釋出的先導視頻中，首次明確提到這款新機是一款三折疊手機，「很大、很薄」，還有多種折疊方式。

報道預計，這款手機將在9月10日舉行的華為發布會上亮相。

代言人楊冪在宣傳影片中稱，華為三折屏手機只有「這麼薄」。（華為）

這款手機將在9月10日舉行的華為發布會上亮相。（華為）

華為常務董事、終端BG董事長、智能汽車解決方案BU董事長余承東星期一（9月2日）在微博預告，這場發布會將宣布華為「最具引領性、創新性、顛覆性的產品」，是「別人想到但做不到的劃時代產品」，但在華為經過五年的堅持和投入下變成現實。

傳華為常務董事余承東使用三折疊屏手機

余承東7月15日在「與輝同行」的直播中透露，華為下一代折疊屏歷經五年研發，即將面世。「下一代的折疊屏，別人都能想得到，但做不出來。我們已經想了五年了，終於可能快要出來了。」

早在今年8月，有網民拍到余承東乘飛機時，在機艙內使用三折疊屏手機。

華為三折疊屏採用內折+外折+雙鉸鏈的複雜結構，屏幕尺寸約10英寸，提供類似平板電腦的使用體驗。（華為）

8月，有網民拍到余承東乘飛機時，在機艙內使用三折疊屏手機。（微博）

據悉，華為三折疊屏採用內折+外折+雙鉸鏈的複雜結構，屏幕尺寸約10英寸，提供類似平板電腦的使用體驗。

目前在三折疊領域，還沒有廠商推出量產機型，華為將是業內第一家。三屏折疊對屏幕的柔性和耐用性、鉸鏈的強度提出更高的要求，因此增加量產難度。

有數碼博主透露，華為Mate XT非凡大師新品的屏幕供應商是京東方，這也是行業內第一家量產三折疊屏的屏幕廠。還有消息透露，華為Mate XT至少賣2萬元人民幣。

本文獲新加坡《聯合早報》授權轉載。

