華為三摺屏手機價錢正式公布！　售價19999元起　有瑞紅、玄黑2色

據《騰訊科技》消息，9月10日，在華為見非凡品牌盛典及鴻蒙智行新品發佈會上，余承東宣布推出華為首款三摺疊屏手機Mate XT非凡大師，配10.2英寸屏，號稱全球最大、最薄的摺疊手機，售價19999元起（人民幣，下同）。



華為三摺屏手機價錢正式公布。（騰訊科技）

華為三摺屏手機價錢正式公布。（騰訊科技）

據余承東介紹，華為Mate XT有瑞紅、玄黑兩種顏色，可以一折、兩折或三折使用。展開的厚度僅為3.6mm，機身背部採用素皮材質，搭載八邊形鏡頭模組。

據介紹，Mate XT採用了業界領先技術，包括全球最薄的矽負極材料製成的大容量電池，其單塊電池的厚度僅為1.9毫米。

華為Mate XT淘寶商品展示頁面。

華為Mate XT淘寶商品展示頁面。

華為三摺屏手機價錢正式公布。（騰訊科技）

華為三摺屏手機價錢正式公布。（騰訊科技）

華為Mate XT產品售價19999元起，最低配置為16GB+256GB，頂配版為16GB+1TB，售價23999元，9月7日起已開啟預訂，9月20日開始發售。