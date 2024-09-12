颱風貝碧佳生成　氣象分析師：預計16日登陸浙江　或達超強颱風級

颱風「摩羯」剛剛離開，今年第13號颱風「貝碧佳」已正式生成。中國氣象分析師信欣發文表示，從目前預報看，「貝碧佳」大概率於16日登陸浙江。全球路徑預報中，中央氣象台變化不大，日本氣象廳向西向南調整；歐美預報登陸區間主要也是在浙江。



預計貝碧佳於15日進入中國東海，東海海溫高，部份海域超30℃，利於貝碧佳增強，疊加南側高空流出增強，不排除登陸前有個明顯增強，達到強颱風上限-超強颱風下限。

而貝碧佳北側的副熱帶高壓，14日處於最弱階段，15-16日再次西伸加強。副高強致颱風也強，高空東風引導為主，使得15-16日西行分量會逐漸加大，如果後期颱風強度超預期，不排除登陸點向浙閩交界調整。

颱風貝碧佳預計16日登陸浙江。（中央氣象台）

颱風貝碧佳預計16日登陸浙江。（中央氣象台）

據中央氣象台最新消息，今年第13號颱風「貝碧佳」11日下午5點鐘其中心位於美國關島西偏北方向約365公里的洋面上，就是北緯15.0度、東經141.8度，中心附近最大風力有10級（25米/秒），中心最低氣壓為985百帕，七級風圈半徑220-300公里。

預計，「貝碧佳將以每小時20公里左右的速度向西北轉偏西方向移動，並將於14日夜間移入東海東部海面，之後向浙閩沿海靠近，強度逐漸增強，最強可達颱風級或強颱風級（40-45米/秒，13-14級）。