德艦穿越台海　國防部：反對借「航行自由」挑釁和危害中國主權

針對德國軍艦22年來首次穿越台海，國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校周六（14日）下午回應指，堅決反對借「航行自由」挑釁和危害中國主權。



吳謙表示，周五（13日），德方兩艘軍艦過航台灣海峽並公開炒作，中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力對德艦全程跟監警戒。航行自由並不意味著橫行自由，更不能借此挑釁和危害中國的主權和安全。中國軍隊時刻保持高度戒備，採取有力措施挫敗一切挑釁圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決維護台海和平穩定。

另一方面，台方近日稱，解放軍受限於台海的天然地理環境、登陸載具與後勤能力不足等因素，尚未完全具備全面攻台的正規作戰能力。吳謙對此表示，民進黨當局的說法荒唐可笑，純屬自欺欺人。祖國完全統一是歷史必然、大勢所趨，任何人任何勢力都阻擋不了。中國人民解放軍有可靠的手段讓天塹變通途，有強大的能力挫敗「台獨」武裝的任何負隅頑抗，堅決捍衛國家主權和領土完整。

此外，菲律賓國家海事委員會發言人早前稱，菲方不會離開仙賓礁相關海域，將繼續組織巡邏補給。此外，針對中國對菲在南海活動採取的行動，美國防長奧斯汀在與菲防長通話時重申了美對菲的堅定承諾。

對此，吳謙表示，包括仙賓礁在內的南沙群島是中國固有領土，中方依法在相關海域開展維權執法行動，合理合法、專業規範。美國不是南海問題的當事方，無權介入中菲涉海爭議，更不得以雙邊條約為借口損害中國的領土主權和海洋權益。當前南海局勢局部升溫反覆，其根源在於菲律賓一再侵權挑釁、冒險妄為，在於美國不斷拱火澆油、挑動對抗。需要強調的是，無論誰在南海興風作浪，侵犯中方領土主權和海洋權益，中方都將採取有力有效措施堅決反制。