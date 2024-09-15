颱風貝碧嘉｜上海周一或迎75年來最強登陸颱風　前夕現紫紅色天空

颱風貝碧嘉預計周一（16日）清晨至上午在浙江舟山到江蘇啟東一帶沿海登陸，最大可能以強颱風級別，在浙江平湖到上海浦東一帶沿海登陸，或為1949年以來登陸上海的最強颱風，登陸後強度會逐漸減弱。周日傍晚，不少上海網友拍得圖片，顯示貝碧嘉逼近期間，上海出現紫紅色天空。



2024年9月15日，颱風貝碧嘉逼近期間，上海傍晚出現紫紅色天空。（微博@上海市天氣圖片）

2024年9月15日，颱風貝碧嘉逼近期間，上海傍晚出現紫紅色天空。（微博@上海市天氣圖片）

2024年9月15日，颱風貝碧嘉逼近期間，上海傍晚出現紫紅色天空。（微博@上海市天氣圖片）

2024年9月15日，颱風貝碧嘉逼近期間，上海傍晚出現紫紅色天空。（微博@中國氣象愛好者圖片）

浦東及虹橋機場取消所有航班 凌晨封閉高速公路

受颱風貝碧嘉影響，周日（15日）晚上8時後，上海浦東機場和虹橋機場所有航班取消。上海機場將根據颱風影響情況，及時向社會發布兩大機場航班調整情況。自周一凌晨1時起，市內所有高速公路封閉。截至周日下午5時，上海已轉移安置逾37.7萬人，疏散避風船舶811艘次。

上海中心氣象台已於周日下午5時發布颱風橙色預警，預計當日半夜到周一下午，上海市大部份地區風力將增強到陣風12級以上。上海市防汛指揮部同步宣布，將全市防汛防颱應急響應等級提升為二級。

浙江省渡輪停航 杭州等多個機場航班受影響

浙江省防汛指揮部於周日晚上9時宣布，將防颱風應急響應提升至Ⅱ級，要求各地各部門全面落實防禦應對各項舉措，特別是受影響嚴重地區視情提級響應，必要時採取「五停」措施。

截至周日下午5時，浙江全省已轉移20多萬人，沿海153條客運渡輪航線已全部停航，133個海上在建工程、14個相關風電項目均已停工，所有作業人員均已撤離。此外，省內的杭州、寧波、舟山等多個機場周日起已多個航班取消。