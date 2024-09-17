颱風貝碧嘉減弱為熱帶風暴　今年第14號颱風「普拉桑」趨向東海

中央氣象台周二（17日）6時發布颱風藍色預警，指今年第13號颱風「貝碧嘉」（強熱帶風暴級）的中心已於凌晨0點40分前後由江蘇省南京市移入安徽省滁州市境內，並在凌晨2時減弱為熱帶風暴級。另一方面，今年第14號颱風「普拉桑」向西北方移動，趨向中國東海海面。



據中央氣象台消息，「貝碧嘉」的中心早上5時仍位於安徽滁州，中心附近最大風力有8級（18米/秒），中心最低氣壓為998百帕。預計其將以每小時15公里左右的速度向西偏北方向移動，強度逐漸減弱，將於夜間移入河南境內（熱帶低壓，6級，12-13米/秒）。

周二8時至周三（18日）8時，黃海西南部、東海大部、長江口區、杭州灣以及江蘇西北部、安徽北部、河南東部和北部等地部分地區將有5-6級風，陣風7-8級，上述內陸地區江河湖面和山區的風力有7-8級，陣風9級。同時，山東西南部、江蘇西北部、河南東北部、安徽中北部等地部分地區有大到暴雨，其中，河南東部、安徽北部等地部分地區有大暴雨（100-170毫米）。

「貝碧嘉」未來24小時路徑概率預報圖。（中央氣象台）

「貝碧嘉」為1949年以來登陸上海的最強颱風，對上海的供電保障帶來嚴峻挑戰。據上海電力公司消息，截至周一（16日）24時，因「貝碧嘉」引發的停運線路全部恢復送電。

另一方面，今年第14號颱風「普拉桑」（熱帶風暴級）的中心周二早上5時位於琉球群島那霸市東南方向約1670公里的洋面上，中心附近最大風力8級（18米/秒），中心最低氣壓998百帕，七級風圈半徑180-260公里。

「普拉桑」未來72小時路徑概率預報圖。（中央氣象台）

預計「普拉桑」將以每小時55-60公里的速度向西北方向快速移動，強度變化不大，將趨向中國東海海面。